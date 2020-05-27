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【港版國安法】台灣將提出香港人道援助方案

環球政經 16:56 2020/05/27

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蔡英文日前在facebook發文提及，依照香港形勢變化，可根據《港澳關係條例》第60條，停用該條例部分或全部條文，被藍營質疑選後與香港割蓆。蔡英文周三（27日）表示與行政院長蘇貞昌會面後已經取得初步共識，當局將提出針對港人的人道救援方案。

蔡英文指出，該方案將由陸委會負責規劃，並在跨部門協調下執行，其中包含港人居留、安置，以及預算框定等。她希望陸委會在最短時機間提出計劃，向社會大眾說明。

相關文章：【港版國安法】台灣或停用《港澳條例》 陸委會：非放棄香港

對於會否降低港人移民門檻或是修訂《難民法》，蔡英文並未正面回應，僅表示《港澳關係條例》已足夠應對情況，又指在目前相關法律規範下，港人進入台灣相對過去寬鬆，而且人數較前年增長約4成，估計此趨勢會持續下去。她強調，當局照顧港人的決心不變，會提供必要的協助，讓他們到台灣來居留生活、工作。

相關文章：【港版國安法】英媒：約翰遜擬向港人提供庇護

蔡英文又表示，台灣其實跟其他世界上所有民主國家一樣，期待香港能保有自治、人權保障，嚴正呼籲中國政府懸崖勒馬，不要違反當初「港人治港」、「香港50年不變」的承諾，讓香港社會恢復和平對話。

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