【美股戰報】憧憬經濟重啟抵銷中美因素　道指連續兩日高開

下一篇文章
Google於7月逐步開放辦公室 將向員工補貼逾7000元
投資者繼續憧憬經濟活動重啟，抵銷中美緊張關係加劇影響。美股連續第2日高開，道指升317點或1.28%，報25319點；標指升24或0.82%，報3016點；納指稍跌11點或0.12%，報9331點。
相關文章：【港版國安法】庫德洛斥北京鑄成大錯 盡力助美企撤華
美國航空股、旅行及休閒類股份繼續攀升。隔離封鎖措施逐步解除，在過去周末及國殤日（Memorial Day）假期各地旅客數量有所增加，並且有更多的州份重啟商業活動。此外，美國經濟數據表現積極，包括5月消費者信心指數回穩；4月新屋銷售勝市場預期；上周購房抵押貸款申請量連續第六周上升，達到自3月中旬以來的最高水平。
MKM Partners首席市場策略分析師Michael Darda表示，美國許多經濟數據正處於即將反彈的狀態，而隨著復工復產，美國各州已經從極低的經濟活動水平開始回復，市場即將迎來V型反彈。
個別股份：
瀏覽更多【美股戰報】：https://bit.ly/2WQsL5D
#即睇iMoney全新網站【 http://imoneymag.com 】
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機