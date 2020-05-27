【美股戰報】憧憬經濟重啟抵銷中美因素　道指連續兩日高開

投資者繼續憧憬經濟活動重啟，抵銷中美緊張關係加劇影響。美股連續第2日高開，道指升317點或1.28%，報25319點；標指升24或0.82%，報3016點；納指稍跌11點或0.12%，報9331點。

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美國航空股、旅行及休閒類股份繼續攀升。隔離封鎖措施逐步解除，在過去周末及國殤日（Memorial Day）假期各地旅客數量有所增加，並且有更多的州份重啟商業活動。此外，美國經濟數據表現積極，包括5月消費者信心指數回穩；4月新屋銷售勝市場預期；上周購房抵押貸款申請量連續第六周上升，達到自3月中旬以來的最高水平。

MKM Partners首席市場策略分析師Michael Darda表示，美國許多經濟數據正處於即將反彈的狀態，而隨著復工復產，美國各州已經從極低的經濟活動水平開始回復，市場即將迎來V型反彈。

個別股份：

波音（BA）升0.26%，每股報145.23美元。波音最快將會在周五（29日）宣布涉及2500人的第一階段自願裁員計劃，公司管理層上月已預計今年會裁減1.6萬名員工，佔全球員工人數一成，預料集中在雅圖商用飛機工廠，而西雅圖的多家波音供應商亦已裁員。



亞馬遜（AMZN）跌2.3%，每股報2367.19美元。消息指，亞馬遜正洽購自動駕駛初創企業Zoox，預計該公司估值不會低於2018年融資時的32億美元，預料收購協議可能還需要數周才能達成。Zoox成立於2014年，主力開發自動駕駛所需的軟件和硬件。



迪士尼（DIS）升0.98%，每股報122.14美元。迪士尼發表聲明，表示將在周三（20日）向佛羅里達、奧蘭多樂園的經濟重啟任務小組提交階段性開園計劃，獲得通過後將呈交州長審批。上周，位於奧蘭多迪士尼外的迪士尼之泉（Disney Springs）購物區自三月以來首度向遊客開放。

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