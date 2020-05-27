【深股戰報】外資狂掃3隻A股　深交所首次同時對3股發預警

中美關係緊張，不過外資仍積極買入A股股份。昨日(26日)深交所對美的集團(深：000333)、華測檢測(深：300012)、索菲亞(深：002572)3股，同時發出外資持股預警，為史上首次，當中索菲亞為首次被預警。此外，泰格醫藥(深：300347)、格力電器(深：000651)一向外資持股比例較高的股份，近來亦見資金流入。

根據內地上市條文規定，所有境外投資者對單一上市公司的A股持股比例總和，不得超過該上市公司股份總數的30%。在實際操作上，當外資持股比例達26%將視為警戒點，28%則暫停外資購買。

截至5月25日，QFII、RQFII、深股通等境外投資者持有美的集團合計19.1億股，佔總股本的27.3%，為今年1月後再次逼近禁買綫。

相關文章：外資基金公司狂掃生物醫藥股 三大醫藥股上榜

華測檢測外資合計持股則達4.38億股，佔總股本的26.3%，對上一次被預警為去年12月。索菲亞外資合計持股則達2.39億股，佔總股本26.2%。

據Wind數據顯示，4月、5月，北上資金成交凈買入金額分別高達532.5億元、208.9億元。

值得注意，美的及索菲亞分別售賣家電及家具，或顯示外資較傾向增持內需板塊。

相關文章：【外資撤走】《路透》引述私人銀行家：富豪擬從香港撤資