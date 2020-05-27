  • 30°C
香港時間 : 2020527日 (三) 16:20
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:騰訊派成績表

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【深股戰報】外資狂掃3隻A股　深交所首次同時對3股發預警

股樓投資 15:44 2020/05/27

分享：

中美關係緊張，不過外資仍積極買入A股股份。昨日(26日)深交所對美的集團(深：000333)、華測檢測(深：300012)、索菲亞(深：002572)3股，同時發出外資持股預警，為史上首次，當中索菲亞為首次被預警。此外，泰格醫藥(深：300347)、格力電器(深：000651)一向外資持股比例較高的股份，近來亦見資金流入。

根據內地上市條文規定，所有境外投資者對單一上市公司的A股持股比例總和，不得超過該上市公司股份總數的30%。在實際操作上，當外資持股比例達26%將視為警戒點，28%則暫停外資購買。

截至5月25日，QFII、RQFII、深股通等境外投資者持有美的集團合計19.1億股，佔總股本的27.3%，為今年1月後再次逼近禁買綫。

相關文章：外資基金公司狂掃生物醫藥股　三大醫藥股上榜

華測檢測外資合計持股則達4.38億股，佔總股本的26.3%，對上一次被預警為去年12月。索菲亞外資合計持股則達2.39億股，佔總股本26.2%。

據Wind數據顯示，4月、5月，北上資金成交凈買入金額分別高達532.5億元、208.9億元。

值得注意，美的及索菲亞分別售賣家電及家具，或顯示外資較傾向增持內需板塊。

相關文章：【外資撤走】《路透》引述私人銀行家：富豪擬從香港撤資

撰文 : 投資組

深圳證券交易所 家具 家電 深股通 增持 外資 中美關係 A股

下一篇文章

【大行報告】高盛：社會動盪若加劇　樓價料冧25%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【何鴻燊病逝】自2009年受傷後屢進出醫院 11年來醫療費用開支高達 ___ ??
【何鴻燊病逝】自2009年受傷後屢進出醫院 11年來醫療費用開支高達 ___ ??
【何鴻燊病逝】最愛是誰？ 賭王一生最重要的四個女人
【何鴻燊病逝】最愛是誰？ 賭王一生最重要的四個女人
【何鴻燊病逝】身家分配成焦點　何猷君去年直言：錢早已分完了
【何鴻燊病逝】身家分配成焦點　何猷君去年直言：錢早已分完了
【保就業計劃】今接受申請　半日接3.5萬宗申請　僱主僱員有乜要留意？
【保就業計劃】今接受申請　半日接3.5萬宗申請　僱主僱員有乜要留意？
【何鴻燊病逝】回顧賭王十大金句：開賭日日印銀紙、投白票你以為冇人知
【何鴻燊病逝】回顧賭王十大金句：開賭日日印銀紙、投白票你以為冇人知
【港股追蹤】騰訊發債搞邊科？　豪擲5000億起呢啲！
【港股追蹤】騰訊發債搞邊科？　豪擲5000億起呢啲！