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【大行報告】高盛：社會動盪若加劇　樓價料冧25%

股樓投資 15:40 2020/05/27

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本地疫情緩和之際，樓價隨即見底回升，發展商也趁機推盤賣樓。本月初，花旗銀行更料，樓價將於今月反彈，惟上周四（21日）突然傳出，人大將審議香港國安法，市場憂慮中美關係或進一步惡化，股匯率先齊跌。及至本周，白宮發言人說，總統特朗普（Donald Trump）不滿中國此舉，認為香港難再維持國際金融中心地位，而特朗普也預告，周內將有行動回應。

政經前景不明朗，高盛率先唱淡樓價，預期樓價將跌25%。高盛解釋說，港版國安法或令社會再次陷入動盪，令局勢更不明朗，預計最壞情況下，樓價將較去年中高位跌約25%。高盛又指，政治爭拗阻礙香港經濟復甦，料今年GDP按年倒退5.2%，為亞洲金融風暴後最差表現。

雖然政經前景不明朗，惟焦點新盤銷情理想，舉例說，新地（00016）旗下天水圍Wetland Seasons Park 2期上周賣樓，即使人大將審議香港國安法，惟無阻買家入市。不過，市場同時錄得零星劈價過百萬，以及蝕讓成交，顯示市況愈趨兩極。

相關文章：【港版國安法】高盛指本港地產股風險高　給予3股沽售評級

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撰文 : 柳家平

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