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【自傳媒被封】指「美國食人肉」處理屍體　170萬閱讀量微信號被封

環球政經 15:18 2020/05/27

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在內地擁有逾170萬閱讀量的內地微信公眾號「至道學宮」被封，事源有關公眾號不時發放不實言論，曾指出過美國導彈因時差打不贏中國、又質疑美國處理染疫屍體的能力等，由於其影響力排名榜首，故官方終出手封鎖。

「至道學宮」被封前最後一篇文章是〈瀕死：美國沉沒〉，內文質疑美國處理屍體的能力，指如果美國沒燒屍，也沒用「萬人坑」埋屍，那「非常有可能的猜測是，美國把這些屍體，做成了凍肉......或者搞成人肉漢堡包，人肉熱狗，給其他美國人吃掉了。」這篇聲稱「美國吃人肉」的文章有753點讚，按照默認最低打賞數額每人5元人民幣（約5.4港元）計算，這篇文章的收入至少也有3,765元人民幣（約4,092港元）。

文章聲稱「美國吃人肉」。(互聯網)

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經微信核實，「至道學宮」曾發佈多篇編造整合虛假信息、煽動公眾情緒、誤導性強的謠言文章，該號共8個系列相關帳號涉及批量發佈相關謠言。不過，至道學宮微信被封，但其微博號仍在運作，影響力或仍存在。

 

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撰文 : 黎以芳

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