  • 29°C
香港時間 : 2020527日 (三) 15:13
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

德國廉航復飛擺烏龍 到意大利才知機場關閉要折返

環球社會熱點 14:32 2020/05/27

分享：

歐洲多國的新冠肺炎疫情逐漸放緩，德國漢莎航空(Lufthansa)旗下廉航歐洲之翼（Eurowings）也由上周六（23日）起恢復來往德國及意大利的部分航班。但歐洲的航空信息在疫情下不時出現變動，令歐洲之翼復飛時擺大烏龍，由德國飛抵意大利薩丁島後才發現當地機場仍關閉，要原機折返德國。

【中美角力】中美「一擔擔」 紐時：應向這國家學習

【中美角力】民調：逾8成美國人不信中國疫情資訊

美國有綫新聞網絡（CNN）報道，歐洲之翼的EW9844航班上周六早上，由德國城市杜塞爾多夫（Düsseldorf）出發，飛往意大利薩丁島(Sardinia)的奧爾比亞機場（Olbia Airport）。但航班飛抵薩丁島的領空時，航空交通管制人員卻表示，奧爾比亞機場目前仍未對商業航班開放。

據悉，涉事客機當時一直於薩丁島領空盤旋，試圖取得降落許可，但仍遭到拒絕。據意媒《晚郵報》（Corriere Della Sera）報道，有人曾提議客機改往約193公里外的卡利亞里（Cagliari）降落，但機組人員為減低損失，選擇原機折返杜塞爾多夫。

這班航機是為接載2名薩丁島旅客，機程耗時約4小時10分鐘，2名旅客都已獲安排改簽機票。

【中澳貿易戰】維州加入一帶一路捱批「要避開中國」

新西蘭最後一名新冠肺炎病人出院 計劃開放澳洲旅遊

歐洲之翼發言人表示，在新冠疫情危機下，歐洲很多機場的情況時有變更，指機場關閉或開放時間的大量信息通常於短時間内改變，加上各國的入境安排每日都有變化，導致公司出現是次誤會。

航空博客《One Mile at a Time》更指，意大利基礎設施與運輸部於本月17日宣布重開奧爾比亞機場，但有關決定於同日遭到地方政府否決，目前該機場關閉至6月2日。

【港版國安法】特朗普嬲了中國 顧問：貿易協議不太重要

【港版國安法】「不會天真看待中國」歐盟促尊重香港自治

責任編輯：鄭錦玲

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

外圍分析無間斷｜立即訂閱送高達$480訂閱禮品

廉航歐洲之翼（Eurowings）復飛時擺大烏龍，由德國飛抵意大利薩丁島後才發現當地機場仍關閉。

相關文章

【中美角力】中美「一擔擔」 紐時：應向這國家學習
今日
【中美角力】中美「一擔擔」 紐時：應向這國家學習
【中美角力】民調：逾8成美國人不信中國疫情資訊
今日
【中美角力】民調：逾8成美國人不信中國疫情資訊
【中澳貿易戰】維州加入一帶一路捱批「要避開中國」
今日
【中澳貿易戰】維州加入一帶一路捱批「要避開中國」
新西蘭最後一名新冠肺炎病人出院 計劃開放澳洲旅遊
今日
新西蘭最後一名新冠肺炎病人出院 計劃開放澳洲旅遊
【港版國安法】「港人親西方」美媒：特朗普投鼠忌器
今日
【港版國安法】「港人親西方」美媒：特朗普投鼠忌器
傳染病 疫情 航空 德國 薩丁島 歐洲 意大利 機場 冠狀病毒 肺炎

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（05月27日 時間15:00）

下一篇文章

中國央視報道香港反修例涉不中立 英國擬制裁
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【BNO】英國新法律建議指 可給予持有人居英權
【BNO】英國新法律建議指 可給予持有人居英權
【BNO】英國小報：約翰遜打算接收香港「難民」
【BNO】英國小報：約翰遜打算接收香港「難民」
【美國疫情分佈圖】164萬確診 大量民眾仍趁假期出去玩
【美國疫情分佈圖】164萬確診 大量民眾仍趁假期出去玩
新型冠狀肺炎全球疫情（05月27日 時間15:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（05月27日 時間15:00）
【中澳貿易戰】澳洲斥8700萬開電視台 被指抗衡中國外宣
【中澳貿易戰】澳洲斥8700萬開電視台 被指抗衡中國外宣
中美「偷疫苗」爆口水戰 華春瑩：美國歷史只有這麼短
中美「偷疫苗」爆口水戰 華春瑩：美國歷史只有這麼短