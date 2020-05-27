德國廉航復飛擺烏龍 到意大利才知機場關閉要折返

歐洲多國的新冠肺炎疫情逐漸放緩，德國漢莎航空(Lufthansa)旗下廉航歐洲之翼（Eurowings）也由上周六（23日）起恢復來往德國及意大利的部分航班。但歐洲的航空信息在疫情下不時出現變動，令歐洲之翼復飛時擺大烏龍，由德國飛抵意大利薩丁島後才發現當地機場仍關閉，要原機折返德國。

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美國有綫新聞網絡（CNN）報道，歐洲之翼的EW9844航班上周六早上，由德國城市杜塞爾多夫（Düsseldorf）出發，飛往意大利薩丁島(Sardinia)的奧爾比亞機場（Olbia Airport）。但航班飛抵薩丁島的領空時，航空交通管制人員卻表示，奧爾比亞機場目前仍未對商業航班開放。

據悉，涉事客機當時一直於薩丁島領空盤旋，試圖取得降落許可，但仍遭到拒絕。據意媒《晚郵報》（Corriere Della Sera）報道，有人曾提議客機改往約193公里外的卡利亞里（Cagliari）降落，但機組人員為減低損失，選擇原機折返杜塞爾多夫。

這班航機是為接載2名薩丁島旅客，機程耗時約4小時10分鐘，2名旅客都已獲安排改簽機票。

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歐洲之翼發言人表示，在新冠疫情危機下，歐洲很多機場的情況時有變更，指機場關閉或開放時間的大量信息通常於短時間内改變，加上各國的入境安排每日都有變化，導致公司出現是次誤會。

航空博客《One Mile at a Time》更指，意大利基礎設施與運輸部於本月17日宣布重開奧爾比亞機場，但有關決定於同日遭到地方政府否決，目前該機場關閉至6月2日。

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責任編輯：鄭錦玲

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▲ 廉航歐洲之翼（Eurowings）復飛時擺大烏龍，由德國飛抵意大利薩丁島後才發現當地機場仍關閉。