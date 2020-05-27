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【語音通話】Facebook推CatchUp應用　支援最多8人音訊對話

科技 16:15 2020/05/27

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Facebook推出一款名為「CatchUp」的新應用程式，最多支援8人同時通話，惟沒有視像功能，目前正在美國的iOS和Android設備上進行測試。

各國實施在家隔離政策，疫情下不少打工仔亦要Home Office，使Google Meet、Microsoft Teams、Zoom等視像會議軟件爆紅。Facebook內部研發團隊NPE Team周二（26日）宣布，推出一款名為「CatchUp」的新應用程式，最多支援8人同時通話，惟沒有視像功能，目前正在美國的iOS和Android設備上進行測試。

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「CatchUp」毋須現有的Facebook帳戶都能使用，只要聯結手機的聯繫人列表即可。用法與因新冠肺炎而在歐美爆紅的視像社交軟件Houseparty類似，用家能標示狀態，當朋友打開應用程式時，用家會看到誰人在線，例如會顯示「Ready to Talk」、「Offline」，方便決定是否要對話。此外，還提供私隱功能，允許用家決定哪些聯繫人可以加入「一對一」通話和群聊。

Facebook表示，開發初衷是為了解決用家不再打電話的問題，有時他們不知朋友何時有空，不敢隨意致電打擾，當無法接聽的電話轉至留言信箱，收件人亦未必會收聽。雖然視訊軟件火速興起，但用家不會時時準備好視像，而「CatchUp」正正令打電話變得更方便。而且介面簡潔，年紀較大的用家也容易瀏覽。

NPE Team過去曾推出過不少應用程式，包括創作表情包的Whale、對話應用Bump、音樂應用Aux、照片共享應用Hobbi、情侶應用Tuned等。

責任編輯：姚慧儀

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