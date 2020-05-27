▲ 中國央視報道香港反修例涉不中立 英國擬制裁

中國央視旗下的環球電視網（CGTN）在英國多次播放講述香港反修例示威的節目，涉嫌違反英國廣播條例規定的中立原則。英國通訊管理局裁定部分節目和報道不公正和不中立，據報考慮「制裁」（sanction）CGTN，中英關係或進一步緊張。CGTN強調，節目和報道持平。

根據英國廣播條例，電視台必須準確報道新聞，並以公正方式呈現。英國通訊管理局（Ofcom）周二（26日）發表調查報告，指CGTN 嚴重違反規定。

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報告稱，CGTN去年8月和9月播放的《The World Today》及11月的《China 24》，側重講述示威破壞經濟，罕有提到示威者上街的原因。Ofcom去年9月宣布，就以上報道展開調查。

Ofcom指出，涉事報道大部分時間報道香港政府的意見，未有報道另一方意見。CGTN回應稱，嘗試訪問示威者，但他們因CGTN是中國內地的傳媒，而拒絕受訪；報道曾提及樓價高企和租金貴等香港社會問題，也指出香港警察向示威者使用暴力。

調查結果顯示，CGTN未有在5個新聞節目中保持公正持平，該節目涵蓋了重大示威活動、與公共政策有關的重大事件及香港的示威發展。

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CGTN是中國中央電視台（CCTV）旗下的英語新聞頻道，聲稱「從中國角度報道新聞」。Ofcom正考慮處罰CGTV，最嚴重的「制裁」為除牌；在作出相關決定前，CGTN可提出抗辯。

Ofcom曾於2018年就俄羅斯國營媒體RT電視台的報道展開調查，最終裁定7個報道違反中立原則，並罰款20萬英鎊。俄方當時反擊，對英國廣播公司（BBC）的全球新聞頻道及其新聞網站展開調查。

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記者：韓羚