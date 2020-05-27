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【YouTube審查】過濾內地敏感詞　官方：執法系統出錯

科技 14:23 2020/05/27

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Google旗下服務YouTube捲入醜聞，網民發現在YouTube留言「共匪」、「五毛」等敏感字眼，約15秒後就會被自動刪除。

港版《國安法》爭議風起雲湧，政治審查人人自危。早前Google被揭搜尋「黃色」時，無任何建議字詞，惟搜尋其他顏色如藍、綠、紅、白等卻沒問題，質疑Google「河蟹」，及後問題已修正。不過，Google旗下服務YouTube近日再捲入醜聞，網民發現在YouTube留言「共匪」、「五毛」等敏感字眼，約15秒後會被自動刪除。

外媒《The Verge》報道，自去年10月開始，就有網民反映在YouTube留言「五毛」等敏感詞，會神奇地「被消失」。雖然有可能是頻道內容提供者刪除，但有人在自己的影片上測試也發生類似情況，懷疑Youtube根據特定關鍵字來過濾反中國言論。

【港版國安法】Google關鍵字搜尋「VPN」、「移民」一夜暴增4倍

【已更新】Google搜尋各種顏色　唯獨黃色無任何建議？

傳媒人曾錚於Twitter發文稱，YouTube會於15秒內自動刪除「共匪」留言，網民連試3次皆如此，嘲諷猶如AI專家式政治審查。如果是拼音文字或英文「50-cent」或「communist bandit」則不受影響。

Youtube周二（26日）表示，事件應該是系統錯誤所致，目前已著手調查。

責任編輯：姚慧儀

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