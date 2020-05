▲ 【中美角力】中美「一擔擔」 紐時:應向這國家學習

美國新冠肺炎疫情大爆發,特朗普政府指摘中國播毒;北京批評美國干預香港事務,訂立港區國安法收緊對港管控。中美關係正因種種因素升溫,民族主義情緒日益高漲。《紐約時報》則對中美「各打五十大板」,認為中美都處於失調狀態,世界反而應該向德國學習。

中美日日在鬥誰的體制比對方更勝一籌,疫情期間也不例外,但紐時專欄作家科恩(Roger Cohen)撰文,對中國及美國都予以鞭撻。他指,歐盟在疫情中的表現要比中國或美國都好。

文章批評,特朗普政府應對混亂不堪,並對疫情嚴重持否認態度,而中國人則受恐懼推動掩蓋疫情,兩種因素都是促成災難的是主要原因。

科恩認為,中美互相衝突背後,處事其實沒有甚麼不同。他指中國疫情吹哨者都「死亡或消失」,美國則有多名官員遭開除;習近平沒有連任期限,特朗普更「羨慕不已」。

科恩寫道,疫情所揭示最令人恐懼的,就是中美這21世紀兩大國的相似之處;中國的專制和美國民主的破敗,都顯而易見。

文章認為相比中美,德國才是世界應該仿效的對象。科恩提及,德國總理默克爾近日表示,獨善其身的民族國家沒有未來(The nation-state alone does not have a future),而德國領導人在二戰歐戰結束75周年之際的反省「誠實、謙卑、認真、正派、道德和具勇氣」。

德國總統施泰因邁爾(Frank-Walter Steinmeier)5月初表示,德國的過去是破碎的過去,直到今天都令人痛心。「我們只能懷住破碎的心去愛這國家。」(This country can only be loved with a broken heart.)

科恩因此也認為,世界面對疫情和隨之而來的經濟危機下,需要警醒民族主義不能帶來答案;大家寧可懷住破碎的心去愛自己的國家,而非盲目地愛國。

責任編輯:方圓之