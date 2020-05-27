▲ 【中美角力】中美「一擔擔」 紐時：應向這國家學習

美國新冠肺炎疫情大爆發，特朗普政府指摘中國播毒；北京批評美國干預香港事務，訂立港區國安法收緊對港管控。中美關係正因種種因素升溫，民族主義情緒日益高漲。《紐約時報》則對中美「各打五十大板」，認為中美都處於失調狀態，世界反而應該向德國學習。

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中美日日在鬥誰的體制比對方更勝一籌，疫情期間也不例外，但紐時專欄作家科恩（Roger Cohen）撰文，對中國及美國都予以鞭撻。他指，歐盟在疫情中的表現要比中國或美國都好。

文章批評，特朗普政府應對混亂不堪，並對疫情嚴重持否認態度，而中國人則受恐懼推動掩蓋疫情，兩種因素都是促成災難的是主要原因。

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科恩認為，中美互相衝突背後，處事其實沒有甚麼不同。他指中國疫情吹哨者都「死亡或消失」，美國則有多名官員遭開除；習近平沒有連任期限，特朗普更「羨慕不已」。

科恩寫道，疫情所揭示最令人恐懼的，就是中美這21世紀兩大國的相似之處；中國的專制和美國民主的破敗，都顯而易見。

文章認為相比中美，德國才是世界應該仿效的對象。科恩提及，德國總理默克爾近日表示，獨善其身的民族國家沒有未來（The nation-state alone does not have a future），而德國領導人在二戰歐戰結束75周年之際的反省「誠實、謙卑、認真、正派、道德和具勇氣」。

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德國總統施泰因邁爾（Frank-Walter Steinmeier）5月初表示，德國的過去是破碎的過去，直到今天都令人痛心。「我們只能懷住破碎的心去愛這國家。」（This country can only be loved with a broken heart.）

科恩因此也認為，世界面對疫情和隨之而來的經濟危機下，需要警醒民族主義不能帶來答案；大家寧可懷住破碎的心去愛自己的國家，而非盲目地愛國。

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責任編輯：方圓之