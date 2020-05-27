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【表決在即】李嘉誠：「不必過份解讀國安法」

環球政經 14:50 2020/05/27

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港版國安法將於明日（28日）表決，外界充滿疑慮，有人更對本港前景相當擔憂。不過長和系創辦人李嘉誠則表示所有國家對自身國家安全問題有權責，呼籲港人不必過份解讀。

相關文章：【港版國安法】德媒：香港是西柏林

他又指，《港區維護國家安全法》有望可紓緩中央對香港的不信任，長遠來説可起穩定發展的正面作用，另一方面，他又認爲特區政府責無旁貸，未來必須要要鞏固香港人對「一國兩制」的信心，以及強化國際社會對此制度的信任。

相關文章：【港版國安法】台灣或停用《港澳條例》　陸委會：非放棄香港

另外長和系主席李澤鉅及新地 （00016） 主席郭炳聯昨日亦有表態支持「港版國安法」。李澤鉅通過集團代表發送電郵表示，香港目前處於政治動盪和營商環境充滿不穩定的因素下，希望相關草案能夠穩定香港，助社會儘快恢復經濟。

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撰文 : 歐高榮

國安法 李澤鉅 李嘉誠

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