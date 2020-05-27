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【WHO】世衛親善大使彭麗媛　官網不提是「習近平妻子」

環球政經 15:04 2020/05/27

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中國國家主席習近平的妻子彭麗媛於9年前，被委任為世界衛生組織（WHO）的親善大使，近日有外媒再翻出事件，指世衛官網至今仍隻字未提彭麗媛是習近平的夫人，僅稱她是一位歌唱家。

英國《每日郵報》報導，世界衛生組織2011年時，時任中國籍秘書長陳馮富珍任命彭麗媛為結核病及愛滋病防治親善大使。在這之前，彭麗媛2006年1月為中國愛滋病毒預防大使，2007年3月起擔任國家結核病控制及預防大使。

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據WHO網站的人物介紹，彭麗媛是中國著名女高音歌唱家及演員。(WHO網站截圖)

彭麗媛與賴比瑞亞前總統瑟利夫（Ellen Johnson Sirleaf）、英超足球隊利物浦（Liverpool）門將貝克（Alisson Becker）同列世衛9名親善大使之一，官網卻對她是習近平妻子的身分隻字未提。據WHO網站的人物介紹，彭麗媛是中國著名女高音歌唱家及演員，也是中國人民解放軍總政治部歌舞團團長，在公務員中排名第一，軍階為少將。

 

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撰文 : 黎以芳

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