【美國總統】Twitter指特朗普散播假資訊 雙方隔空駡戰

周二（26日）美國總統特朗普於社交平台推特（Twitter）表示不贊同郵寄選票的做法，他認為這會出現舞弊情況，他寫道：「郵箱會被盜，選票會被偽造，甚至被非法打印，也會被冒簽。」及後推特將相關推文標示，提醒用戶應獲取有關郵寄選票相關事實（Get the facts about mail-in ballots）。推特的指控令特朗普大感不滿，認爲做法不恰當。他在稍後時間再發兩條推文，指控Twitter干預2020總統選舉，並形容推特的行爲扼殺言論自由。除了標記特朗普推文之外，推特同時在他推文下方附加「取得關於郵寄投票的事實」連結，內容引述媒體報導，試圖指出特朗普所言毫無根據，但該名美國總統質疑新聞的真僞，以及新聞機構的立場偏頗。

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這次「小衝突」的導火綫源於推特在新冠肺炎期間推出的新政策。由於疫情期間網上資訊泛滥，令網民難辨消息真假，因此推特發佈新政策「事實稽查標記」，不讓假資訊於網上流傳。特朗普今次的推文是推特首次將此標記應用在非疫情相關資訊上。負責推特公司負責網站完善業務的羅思（Yoel Roth）和負責全球公共政策的皮考斯（Nick Pickles）先前宣布新政策時表示：「在為公眾對話提供服務時，我們的目標是要讓（用戶）在推特平台上容易取得可信訊息，並約束可能有害與誤導的內容散布。」

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特朗普的最大潛在競爭對手，很有可能代表民主黨競選總統的前副總統拜登（Joe Biden）於接受CNN專訪時表示，當有資訊或新聞帶有誤導成份，並廣為散播時，推特與其他社交媒體平台都有責任讓民衆知道「這不是事實」，支持推特的做法與立場。

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