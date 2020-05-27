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【新股IPO】京東與快手科技簽署戰略合作協議　打造短視頻直播電商新生態

金融經濟 13:49 2020/05/27

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快手科技與京東正式簽署戰略合作協議。

據內地媒體報道指，內地短視頻手機應用快手科技與快將來港上市的京東集團（美：JD）正式簽署戰略合作協議。雙方將在快手小店的供應鏈、品牌營銷和數據能力共建等方面展開合作。

報道指，快手用戶將在快手小店直接購買京東自營商品，並能享受京東的配送、售後等服務。是次合作將於今年快手616購物節及京東618大型促銷活動期間進行。

京東零售集團CEO徐雷表示，希望透過與快手科技合作，一起打造短視頻直播電商新生態，推動零售行業發展進化，為消費者帶來優質的購物體驗。

快手科技CEO宿華表示，京東具有供應鏈和貨品端的優勢，是次合作是基於人、貨、場因素的強強聯合、優勢互補，將為雙方用戶帶來更優質的購物體驗。

另外，市場盛傳，計劃集約34億美元（約265.2億港元）的京東將於本周四（5月28日）由上市委員會審查上市材料，若闖關成功，將於6月18日上市。

相關文章：【新股IPO】傳京東6月4日招股　超過10間投行助京東上市（第二版）

【新股IPO】網易據報下周二招股　集資額加碼至20億至30億美元（第二版）

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