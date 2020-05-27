【疫市營商】ClubONE推醫護6折吸客　所有新人無限次改期

新冠肺炎打擊婚禮行業，同時讓眾多新人大失預算，ClubONE推出多項措施及優惠吸客，包括醫護6折、所有新人無限次改期、網上婚宴預約系統等，亦與一眾新人同行。

ClubONE推「1 蚊1酒席」 再送15萬婚宴酒席贊助

ClubONE為全港醫護提供額外10%折扣，連同「優惠通勝®」的婚宴優惠，可享婚宴全單低至6折。適用於即日起至6月4日落訂，並於2021年1月1日至12月31日期間舉行之婚宴。

不少新人近月擔心各種突發事情影響婚宴舉行。即日起ClubONE新人可以無限次改期，首3次改期更是無條件免費，其後改期將每次收取3,000 元手續費，而首次訂金亦降至3,000元。只適用於2020年5月22日或之後落訂的婚宴，及於2021年12月31日或之前舉行的婚宴，改期可選2021年12月31日或之前日子 。

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此外新人更可使用ClubONE獨有的網上婚宴預約系統，於網上查詢各場地的基本資料，包括檔期、最低消費及菜單、進行場地比較、瀏覽場地實景，以及隨時快速預留日子及落訂，安在家中也能輕鬆搶到心水吉日及場地。

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責任編輯：朱悅瀅