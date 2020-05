【中澳貿易戰】維州加入一帶一路捱批「要避開中國」

▲ 澳洲聯邦政府批評,維多利亞州與中國政府簽署一帶一路協議前未徵詢聯邦政府,有國會議員更直言要避開中國。

中澳兩國角力,但澳洲的維多利亞州政府宣布,與中國政府簽署一帶一路協議。澳洲聯邦政府批評,維州簽協議前未事先徵詢聯邦政府,憂慮此舉會影響澳洲抗衡中國影響力,有國會議員更直言要避開中國。

維州去年10月與中國簽署一帶一路協議,爲澳洲唯一加入一帶一路計劃的州份。維州州長安德魯斯(Daniel Andrews)周三(27日)表示,維州與中國的一帶一路協議雖在疫情下稍有延遲,但很快會就計劃作進一步宣布。

澳洲單一民族黨(One Nation Party)國會議員漢森(Pauline Hanson)批評指:

人們要避開中國。

(People need to steer clear of China.)

她表示維州目前已負債約500億澳元(約2,574億港元),中國在協議上保留了在協議國無法還債下沒收其資產的權利。她認爲如中方貸款的利率調高,維州恐有機會因無法償還而遭接管資產。

《悉尼晨鋒報》(Sydney Morning Herald)引述政府消息人士證實,維州在簽署協議的數月前,澳洲外交貿易部已警告指,澳洲聯邦政府的政策為「不簽署一帶一路協議。」(not to sign on to the BRI.)

澳洲外交貿易部發言人指,維州與中國達成協議前,未與聯邦政府磋商。發言人更指:

維多利亞州是在宣布及簽署協議當日,通知外交貿易部有關協議的框架。

(Victoria advised the department of the framework agreement on the day it was signed and announced.)

中澳關係緊張,維州加入一帶一路計劃面臨更大爭議。據悉,澳洲聯邦政府內部憂慮維州企業與華企合作交易,將令太平洋島國為償還基建項目費用而進一步負債,已加強於太平洋島國的行動。

責任編輯:何穎兒