【中澳貿易戰】維州加入一帶一路捱批「要避開中國」

▲ 澳洲聯邦政府批評，維多利亞州與中國政府簽署一帶一路協議前未徵詢聯邦政府，有國會議員更直言要避開中國。

中澳兩國角力，但澳洲的維多利亞州政府宣布，與中國政府簽署一帶一路協議。澳洲聯邦政府批評，維州簽協議前未事先徵詢聯邦政府，憂慮此舉會影響澳洲抗衡中國影響力，有國會議員更直言要避開中國。

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維州去年10月與中國簽署一帶一路協議，爲澳洲唯一加入一帶一路計劃的州份。維州州長安德魯斯（Daniel Andrews）周三（27日）表示，維州與中國的一帶一路協議雖在疫情下稍有延遲，但很快會就計劃作進一步宣布。

澳洲單一民族黨（One Nation Party）國會議員漢森（Pauline Hanson）批評指：

人們要避開中國。

（People need to steer clear of China.）

她表示維州目前已負債約500億澳元（約2,574億港元），中國在協議上保留了在協議國無法還債下沒收其資產的權利。她認爲如中方貸款的利率調高，維州恐有機會因無法償還而遭接管資產。

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《悉尼晨鋒報》（Sydney Morning Herald）引述政府消息人士證實，維州在簽署協議的數月前，澳洲外交貿易部已警告指，澳洲聯邦政府的政策為「不簽署一帶一路協議。」（not to sign on to the BRI.）

澳洲外交貿易部發言人指，維州與中國達成協議前，未與聯邦政府磋商。發言人更指：

維多利亞州是在宣布及簽署協議當日，通知外交貿易部有關協議的框架。

（Victoria advised the department of the framework agreement on the day it was signed and announced.）

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中澳關係緊張，維州加入一帶一路計劃面臨更大爭議。據悉，澳洲聯邦政府內部憂慮維州企業與華企合作交易，將令太平洋島國為償還基建項目費用而進一步負債，已加強於太平洋島國的行動。

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責任編輯：何穎兒