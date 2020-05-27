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新西蘭最後一名新冠肺炎病人出院 計劃開放澳洲旅遊

環球社會熱點 13:03 2020/05/27

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新西蘭總理阿德恩（圖）周三（27日）宣布，當地最後一名新冠狀肺炎患者出院，並已連續5日無新增確診個案。

新西蘭在應對新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情上再次告捷，周三（27日）宣布，當地最後一名新冠狀肺炎患者出院，並已連續5日無新增確診個案。新西蘭總理阿德恩表示，正草擬關於開放澳洲旅遊關口的文件，最快在6月初呈交予雙方政府商討。

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從疫情爆發至今，新西蘭累計確診人數僅1500人，數字遠遠少於其他西方國家。據英國廣播公司（BBC）報道，當地已有420,000人下載國家推出的追踪軟件。當局相信，已成功阻止病毒在社區傳播，現正計劃開放關口事宜。

新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）周三（26日）宣布，正草擬關於新西蘭、澳洲旅遊的方案，會在六月初呈交給兩國政府商討，又指澳洲方面的回應積極。

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路透社報道，過去兩週，兩國已派專家，包括政府官員、衛生專家、機場代表等，研究兩國開放關口的事宜。屆時新西蘭和澳洲公民穿梭兩國旅遊將可免14天隔離。

目前新西蘭國內仍未完全解封，民眾仍要遵守保持社交距離的措施，有官員批評總理阿德恩在疫情緩和後解封的決定過於審慎。

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記者：葉芷樺
 

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