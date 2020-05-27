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【疫市營商】荷花孕婦嬰兒購物節　6月2至9日舉行低至3折

商業 13:01 2020/05/27

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由荷花集團主辦的「全港孕婦嬰兒購物節」將於 6月2至9日舉行，今年更首次擴充線上線下同步舉行，嬰幼兒及孕婦產品低至3折。（荷花集團提供圖片）

由荷花集團主辦的「全港孕婦嬰兒購物節」將於 6月2至9日舉行，今年更首次擴充線上線下同步舉行，嬰幼兒及孕婦產品低至3折。家長只需於網上購物滿800元，貨品就可免費直送家中，送貨範圍更由香港擴展至澳門地區。同時線下於荷花5間分店更展出部份產品，更有大量線下限定優惠供家長即場選購。

【疫市營商】MUJI一連十日優惠　服飾家品護膚品低至6折

是次購物節集合逾300款熱門產品，包括不同品牌的嬰兒床、嬰兒車、奶瓶、嬰幼兒食品用品、清潔品、營養補充品，到坐月調補及教育學習產品等。3至5折荀貨產品包括Larktale Chit Chat 嬰兒手推車 - 迷彩藍原價2,750元，現售800元；MOBEWORK 負離子隨身空氣淨化器V1 - 3件原價1,494元，現售596元；NUK嬰兒洗衣液 1箱10包原價990元，現售319元。

Larktale Chit Chat 嬰兒手推車 – 迷彩藍原價2,750元，現售800元。（荷花集團提供圖片）

NUK嬰兒洗衣液 1箱10包原價990元，現售319元。（荷花集團提供圖片）

除了線上有大量優惠，荷花分店亦有不少線下限定優惠，產品包括QUINNY YEZZ 手推車原價2,399元，現售999元；意大利OK BABY ONDA SLIM 摺合式浴盆原價459元，現售367元。

QUINNY YEZZ 手推車原價2,399元，現售999元。（荷花集團提供圖片）

【疫市營商】apm、大埔超級城舉行感謝優惠月　$1換購氣炸鍋

購物節會於6月2至4日舉行特選客戶優先買，荷花特選客戶可於此3天優先搶購心水產品，而公眾開放日（6月5至7日）將有不同新貨上架，至於最後2天（6月8至9日）更會有限時限量驚喜產品優惠。

【疫市營商】麥當勞列麥炸雞為「10號餐」　優惠價只需35元

責任編輯：朱悅瀅

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