政策風險拖收租股後腿 暫緩收舖非無理要求（訂戶專享） 金融經濟 12:50 2020/05/27 分享： 地產、收租股經上周五全綫急瀉，初步消化港版國安法的衝擊後，昨日原已隨大市顯著反彈。惟收租股、房託基金股價今早接近再全綫受壓，今次反映的可能並非投資界對本港社會局勢不穩的憂慮，更多是出於對租務政策風險的關注。 ... 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 更多 李小加重提新股通 看準大灣區突破點（訂戶專享） 2020/05/26 李小加重提新股通 看準大灣區突破點（訂戶專享） 【港版國安法】港國金中心地位 關鍵不單留住資金（訂戶專享） 2020/05/25 【港版國安法】港國金中心地位 關鍵不單留住資金（訂戶專享） 【港版國安法】政治市散戶難自處 恒指「第二隻腳」風險增（訂戶專享） 2020/05/22 【港版國安法】政治市散戶難自處 恒指「第二隻腳」風險增（訂戶專享） 【中美金融戰】美迫令中概股回歸 港交所穩賺不賠?（訂戶專享） 2020/05/21 【中美金融戰】美迫令中概股回歸 港交所穩賺不賠?（訂戶專享） 新經濟股賺快錢 沒有想像般容易（訂戶專享） 2020/05/20 新經濟股賺快錢 沒有想像般容易（訂戶專享） 國安法 地產 收租股 基金 香港金融管理局 英國 新加坡 澳洲 香港 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入