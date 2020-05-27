政策風險拖收租股後腿 暫緩收舖非無理要求（訂戶專享）

地產、收租股經上周五全綫急瀉，初步消化港版國安法的衝擊後，昨日原已隨大市顯著反彈。惟收租股、房託基金股價今早接近再全綫受壓，今次反映的可能並非投資界對本港社會局勢不穩的憂慮，更多是出於對租務政策風險的關注。

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