【港版國安法】「港人親西方」美媒：特朗普投鼠忌器

▲ 【港版國安法中美角力】「港人親西方」美媒：特朗普制裁投鼠忌器

港版國安法令中美走上撞車道路。美國總統特朗普表示，華府最快本周推出強大制裁。但美國應對北京推行港版國安法看來並不容易。美國傳媒稱，香港民眾普遍「親西方」，令美國制裁陷入兩難，因為要打痛北京之餘，避免懲罰香港人相當困難。

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中國計劃制定港區國安法以來，美國官員多次暗示，此舉可能令美國撤銷香港特別待遇政策。白宮發言人更直言，特朗普表示難以想像香港金融中心地位可以維持。

但港區國安法其實對特朗普政府帶來巨大挑戰。《華爾街日報》指出，香港民眾「親西方居多」（largely pro-Western）；香港官方語言之一為英語，許多菁英和中產人士都受過西方教育；示威者更揮動美國國旗，期望獲得美國支持。

美國在1992年《香港政策法》下，將香港與中國內地區別對待。香港是為獨立關稅區，港人獲取美國簽證較為容易；美國也支持香港在世界衛生組織（WHO）、亞洲開發銀行（Asian Development Bank）等國際機構中獲得單獨代表權。美國貿易、投資特別待遇，是香港金融中心地位一重要支撐。

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文章引述分析表示，特朗普政府撤銷或削減香港特別待遇的困難在於，既要讓北京感到痛苦，又不損害美國對香港親西方民眾的支持。

假如美國對香港特別地位開刀，香港買賣美國敏感科技的權利相信會是最簡單的目標。Capital Economics報告指，限制向香港出口高科技產品，是特朗普調整美國香港關係的最直接選項；美國高技術產品佔香港入口貨品5%。

但這制裁也難免變相懲罰香港。報告稱，限制香港企業採購敏感產品，會令香港喪失相對中國內地的一大經商優勢。

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責任編輯：方圓之