【疫市營商】Marvel Studio限定兩周　重映《復仇者聯盟》及《鐵甲奇俠3》

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新冠肺炎疫情下，戲院一度停業令票房受挫，加上疫情全球大流行，多部荷里活製作亦延期上映，更是令本港各院線失去預算。院線除了上映港產片為主外，還同時上映多部海內外的經典電影。
Marvel Studio宣布，將於本月28日至6月10日期間，限定重映兩部人氣賣座電影《復仇者聯盟》及《鐵甲奇俠3》。兩部電影於超過30間電影院重映，好等一眾粉絲在港九新界，都能夠再次在大銀幕上，欣賞到心愛的英雄角色。
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重映戲院名單：
嘉禾院線
1. Grand Ocean
2. the sky cinema
3. GH V Walk
4. StagE Cinema
5. GH Whampoa
6. GH Fanling
7. GH Kai Tak
MCL院線
1. Grand Kornhill
2. MCL Telford
3. STAR
4. Metro City
5. Movie Town
6. Festival Grand
娛藝院線（UA）
1. UA MegaBox
2. K11 Art House
3. UA Cine Times
4. UA Maritime
5. UA Citygate
6. UA 淘大
7. UA Cine Moko
英皇戲院
1. Emperor Cinemas @ Entertainment Building
2. Emperor Cinemas @ Tuen Mun
3. Emperor Cinemas Ma On Shan
4. Emperor Cinemas ISQUARE
5. Emperor Cinemas Citywalk
寶石戲院
CGV Cinemas D2 Place
影藝戲院
Paris London New York Milano Cinema
L Cinema (Iron Man 3 only)
Lumen Cinema
Yuen Long Theatre
責任編輯：馬意文