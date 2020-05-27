加州一餐廳近半員工不願復工　理由是救濟金多過人工

自美國因新冠疫情封鎖全國後，各行各業特別是零售行業受到巨大衝擊，逾3800萬人因此首次申領國家失業救濟金。終於等到經濟逐步重啓，然而位於加州文圖拉（Ventura County）的一間餐廳老闆卻告訴媒體，在餐廳雖然被允許恢復營業，惟近一半的員工不想回來工作，理由是他們領取到的失業救濟金，要多過正常工作的薪酬。

根據外媒報導，文圖拉當地政府上周宣布允許當地餐廳恢復堂食服務，但該餐廳的50名員工中，只有大約一半同意回來工作，儘管餐廳老闆Giorgio Pierangel向他們保證，將會實施社交距離，並限制顧客人數。

Pierangeli對當地媒體表示，有些員工似乎有正當的理由，例如「家中有年邁的父母，我不想回去工作，然後把他們置於危險中」，但亦員工表示，他們失業時賺的錢比工作時更多。

在Pierangel的餐廳，服務員每個輪班可以收入150之200美元，而加州的失業民眾每周可以獲得州政府提供的450美元，以及聯邦政府疫情救助方案提供的600美元。

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然而疫情總會過去，員工不能僅僅因為害怕感染病毒而拒絕重返工作崗位，否則將不能繼續領取失業救濟金。此外，聯邦政府提供的每周600美元救濟將於7月31日結束。根據《華盛頓郵報》報導，美國總統特朗普私下曾反對延長這筆救濟金的支付期限，因他擔心這會降低工人重返工作崗位的積極性。

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