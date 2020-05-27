  • 28°C
香港時間 : 2020527日 (三) 19:22
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:騰訊派成績表

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

加州一餐廳近半員工不願復工　理由是救濟金多過人工

環球政經 19:06 2020/05/27

分享：

自美國因新冠疫情封鎖全國後，各行各業特別是零售行業受到巨大衝擊，逾3800萬人因此首次申領國家失業救濟金。終於等到經濟逐步重啓，然而位於加州文圖拉（Ventura County）的一間餐廳老闆卻告訴媒體，在餐廳雖然被允許恢復營業，惟近一半的員工不想回來工作，理由是他們領取到的失業救濟金，要多過正常工作的薪酬。

根據外媒報導，文圖拉當地政府上周宣布允許當地餐廳恢復堂食服務，但該餐廳的50名員工中，只有大約一半同意回來工作，儘管餐廳老闆Giorgio Pierangel向他們保證，將會實施社交距離，並限制顧客人數。

Pierangeli對當地媒體表示，有些員工似乎有正當的理由，例如「家中有年邁的父母，我不想回去工作，然後把他們置於危險中」，但亦員工表示，他們失業時賺的錢比工作時更多。

在Pierangel的餐廳，服務員每個輪班可以收入150之200美元，而加州的失業民眾每周可以獲得州政府提供的450美元，以及聯邦政府疫情救助方案提供的600美元。

相關文章：【美股戰報】新冠疫苗有進展　美股全線高開　瑞幸爆升逾一半

然而疫情總會過去，員工不能僅僅因為害怕感染病毒而拒絕重返工作崗位，否則將不能繼續領取失業救濟金。此外，聯邦政府提供的每周600美元救濟將於7月31日結束。根據《華盛頓郵報》報導，美國總統特朗普私下曾反對延長這筆救濟金的支付期限，因他擔心這會降低工人重返工作崗位的積極性。

#即睇iMoney全新網站【 http://imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 國際組

相關文章

【美國疫情】CDC：抗體檢測陽性結果或一半出錯 籲勿參考
今日
【美國疫情】CDC：抗體檢測陽性結果或一半出錯 籲勿參考
美疾控中心：逾6萬醫護感染 實際數字恐更多
今日
美疾控中心：逾6萬醫護感染 實際數字恐更多
【航空告急】波音擬本周宣布裁減2500個職位
今日
【航空告急】波音擬本周宣布裁減2500個職位
【美國疫情】派錢點用？美國人優先買電話 分析感震驚
今日
【美國疫情】派錢點用？美國人優先買電話 分析感震驚
餐廳 服務 美國 零售 媒體 特朗普 失業 疫情 經濟

上一篇文章

【摩笛吹奏】憂社運升溫　大摩大幅下調恒指目標至.....

下一篇文章

留言「共匪」、「五毛」即被刪　YouTube：系統出錯
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【港股追蹤】騰訊發債搞邊科？　豪擲5000億起呢啲！
【港股追蹤】騰訊發債搞邊科？　豪擲5000億起呢啲！
【何鴻燊病逝】身家分配成焦點　何猷君去年直言：錢早已分完了
【何鴻燊病逝】身家分配成焦點　何猷君去年直言：錢早已分完了
【何鴻燊病逝】最愛是誰？ 賭王一生最重要的四個女人
【何鴻燊病逝】最愛是誰？ 賭王一生最重要的四個女人
【何鴻燊病逝】回顧賭王十大金句：開賭日日印銀紙、投白票你以為冇人知
【何鴻燊病逝】回顧賭王十大金句：開賭日日印銀紙、投白票你以為冇人知
【何鴻燊病逝】自2009年受傷後屢進出醫院 11年來醫療費用開支高達 ___ ??
【何鴻燊病逝】自2009年受傷後屢進出醫院 11年來醫療費用開支高達 ___ ??
【保就業計劃】今接受申請　半日接3.5萬宗申請　僱主僱員有乜要留意？
【保就業計劃】今接受申請　半日接3.5萬宗申請　僱主僱員有乜要留意？