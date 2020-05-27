  • 29°C
香港時間 : 2020527日 (三) 13:17
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【港版國安法】李小加︰法治是基本保障

金融經濟 12:19 2020/05/27

分享：

李小加表示，宣布與MSCI合作的時機沒有政治因素。

港交所 （00388） 行政總裁李小加回應港版國安法時表示，香港作為國際金融中心，要有一些基本保障，包括法治。投資者亦希望香港是和平、安靜、守法及能安居樂業的市場。任何一種方式，令香港更和平、更安靜、更有序、更熱愛自由和開放，都會令市場進步。

港交所周三（27日）宣布與MSCI合作，將推出MSCI亞洲及新興市場股票指數期貨及期權合約。李小加表示，此前雙方已就合作已討論了一段時間，到了「花開結果」的階段。他表示，公布合作的時機無政治考慮。

MSCI主席兼行政總裁Henry Fernandez亦表示，宣布合作的時機與地緣政治因素無關。MSCI大約在4、5個月前起已和港交所洽商，合作純屬商業交易，不希望過度解讀。他又表示，相信香港繼續會是重要的國際金融中心。

MSCI與新交所「分手」

值得注意的是，新加坡交易所亦此前亦發公告指，其與MSCI的合作將會在明年2月起減少，除了MSCI新加坡指數產品外，所有其他MSCI指數衍生產品的授權合約在明年2月到期。換言之，MSCI在公布與港交所合作的同時，亦決定與新交所「分手」。

Henry Fernandez回應查詢時表示，香港有着更大的客戶基礎，且作為大中華地區生態系統的一部分，能夠連接中國內地；有着充裕的流動資金池，亦是金融衍生產品市場的領導者。

至於外界關注港交所何時會推出A股指數期貨，李小加表示暫時未有進展。

相關文章︰MSCI棄星取港 港交所︰獲授權推MSCI亞洲及新興市場期貨及期權合約（第二版）

【新股IPO】李小加政協會議建議大灣區試行「新股通」

香港股票 香港交易所（00388） 李小加 期貨 期權 香港 指數期貨 國安法

上一篇文章

【美股期貨】道指期貨續升近200點重上25000　未理中美關係緊張

下一篇文章

【石藥回A】石藥計劃科創板上市
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【賭王何鴻燊病逝】賭王女兒何超雄兩周前提訟　要求姐姐何超賢交出信託文件
【賭王何鴻燊病逝】賭王女兒何超雄兩周前提訟　要求姐姐何超賢交出信託文件
【賭王何鴻燊病逝】各家身家大拆解 二房最可觀
【賭王何鴻燊病逝】各家身家大拆解 二房最可觀
【賭王何鴻燊病逝】澳博集最多何家成員　一圖看懂賭王家族掌控澳博架構
【賭王何鴻燊病逝】澳博集最多何家成員　一圖看懂賭王家族掌控澳博架構
賭王何鴻燊逝世終年98歲　信德急升兩成澳博升逾7%
賭王何鴻燊逝世終年98歲　信德急升兩成澳博升逾7%
【定期存款】滙豐1個月港元定存 享3厘息冠全城
【定期存款】滙豐1個月港元定存 享3厘息冠全城
【港股夜期】道指急漲529點　恒指夜期收市跌1點（不斷更新）
【港股夜期】道指急漲529點　恒指夜期收市跌1點（不斷更新）