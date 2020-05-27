【港版國安法】李小加︰法治是基本保障

▲ 李小加表示，宣布與MSCI合作的時機沒有政治因素。

港交所 （00388） 行政總裁李小加回應港版國安法時表示，香港作為國際金融中心，要有一些基本保障，包括法治。投資者亦希望香港是和平、安靜、守法及能安居樂業的市場。任何一種方式，令香港更和平、更安靜、更有序、更熱愛自由和開放，都會令市場進步。

港交所周三（27日）宣布與MSCI合作，將推出MSCI亞洲及新興市場股票指數期貨及期權合約。李小加表示，此前雙方已就合作已討論了一段時間，到了「花開結果」的階段。他表示，公布合作的時機無政治考慮。

MSCI主席兼行政總裁Henry Fernandez亦表示，宣布合作的時機與地緣政治因素無關。MSCI大約在4、5個月前起已和港交所洽商，合作純屬商業交易，不希望過度解讀。他又表示，相信香港繼續會是重要的國際金融中心。

MSCI與新交所「分手」

值得注意的是，新加坡交易所亦此前亦發公告指，其與MSCI的合作將會在明年2月起減少，除了MSCI新加坡指數產品外，所有其他MSCI指數衍生產品的授權合約在明年2月到期。換言之，MSCI在公布與港交所合作的同時，亦決定與新交所「分手」。

Henry Fernandez回應查詢時表示，香港有着更大的客戶基礎，且作為大中華地區生態系統的一部分，能夠連接中國內地；有着充裕的流動資金池，亦是金融衍生產品市場的領導者。

至於外界關注港交所何時會推出A股指數期貨，李小加表示暫時未有進展。

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