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【美股期貨】歐盟擬推6.4萬億援助計劃　道指期貨愈升愈有瑞幸咖啡盤前再升近33%

金融經濟 19:16 2020/05/27

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【美股期貨】未理中美關係緊張　道指期貨續升近200點重上25000關

美股隔晚造好，道指昨升529點，美股期貨承接升勢，今早繼續上揚。中美緊張關係升溫，美國總統特朗普表示料本周前會「有所動作」，應對「港版國安法」。另一方面，市場注視全球重啟經濟情況，對經濟復甦及新冠肺炎疫苖進展仍持樂觀態度。歐盟擬推7500億歐元規模的援助計劃以支撐經濟，且看會否為後市帶來動力。

【19：05】歐盟擬推7500億歐元規模（約6.4萬億港元）的援助計劃以支撐經濟，歐股攀升、道指期貨愈升愈有，報25336點，升334點。瑞幸咖啡盤前再升近33%，報2.83美元。

【17：05】美股期貨升幅再進一步擴大，道指期貨升263點，報25265點；標指期貨升28點，報3022點；納指期貨升78點，報9485點。

【16：26】阿里巴巴美股盤前升0.8%，報203.3元。阿里巴巴 （09988） 跌1.8%，收報197.3元。

【港版國安法】 美國據悉考慮制裁中國官員及公司　特朗普︰周末前採取「非常有趣」行動

【16：21】瑞幸咖啡昨升53%，今日於盤前續升24%，報2.65美元。

【16：19】道指期貨升209點，報25211點；標指期貨升22點，報3017點；納指期貨升71點，報9477點。

【12：13】美股期貨造好，道指期貨升182點或0.7%，報25184點，重上25000點；標指期貨升21點或0.7%，報3015點；納指期貨升80點點或近0.9%，報9487點。

【12：00】道指隔晚最多曾升711點，收報24995點，升529點或2.2%；標指收報2991點，升36點或1.2%，最高見3021點；納指收報9340點，升15點。

恒生指數半日倒跌90點 滙豐、港交所逆市向好（不斷更新）

道指升529點港股ADR跌225點　紐約期油升3.3%

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責任編輯︰梁浩碩

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