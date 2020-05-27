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【港版國安法】「不會天真看待中國」歐盟促尊重香港自治

環球社會熱點 11:48 2020/05/27

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【港版國安法】「不會天真看待中國」歐盟促尊重香港自治

全國人大決定訂立港版國安法，引起國際社會高度關注。歐盟表示，中國必須尊重香港自治，又形容歐盟與日本都對中國抱有相同的想法，不會天真地看待中國的行為。

特朗普嬲了中國 顧問：貿易協議不太重要

美國「願出錢助美企撤出香港」白宮顧問發炮

歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）與日本首相安倍晉三展開視像會議後表示：

「我們非常重視《基本法》及國際承諾所維護香港的高度自治。」

（We attach great importance to the preservation of Hong Kong’s high degree of autonomy in line with the Basic Law and international commitments.）

【港版國安法】特朗普：本周推出非常強大制裁

香港比作西柏林 奧巴馬顧問：像1948

米歇爾又指，歐洲與日本「有共同的想法」（share the same ideas）：

「我們不會天真地看待中國的行為。」

（We are not naive about Chinese behaviour.）

歐盟外長料在周五的例行會議上，討論中國計劃在香港制定港版國安法一事。歐盟發言人表示，現時討論是否會制裁中國，仍然言之尚早。

歐盟外交和安全政策高級代表博雷爾（Josep Borrell）周一曾表示，歐盟對中國需採取更強硬立場。

【港版國安法】南韓或被迫表態 中韓美關係受考

【中美角力】亞洲料取代美國 歐盟促對中國更強硬

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責任編輯：楊心悅

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