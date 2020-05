▲ 【港版國安法】「不會天真看待中國」歐盟促尊重香港自治

全國人大決定訂立港版國安法,引起國際社會高度關注。歐盟表示,中國必須尊重香港自治,又形容歐盟與日本都對中國抱有相同的想法,不會天真地看待中國的行為。

歐洲理事會主席米歇爾(Charles Michel)與日本首相安倍晉三展開視像會議後表示:

「我們非常重視《基本法》及國際承諾所維護香港的高度自治。」

(We attach great importance to the preservation of Hong Kong’s high degree of autonomy in line with the Basic Law and international commitments.)

米歇爾又指,歐洲與日本「有共同的想法」(share the same ideas):

「我們不會天真地看待中國的行為。」

(We are not naive about Chinese behaviour.)

歐盟外長料在周五的例行會議上,討論中國計劃在香港制定港版國安法一事。歐盟發言人表示,現時討論是否會制裁中國,仍然言之尚早。

歐盟外交和安全政策高級代表博雷爾(Josep Borrell)周一曾表示,歐盟對中國需採取更強硬立場。

責任編輯:楊心悅