【嚴選高息股】香港電訊6厘息 5G概念屬本地股穩選

港股踏入政治市，走勢波動，本地概念股普遍受壓，惟本地電訊股相對硬淨，其中香港電訊 （06823） 股價今年以來仍維持增長。香港電訊現價股息率達6厘，加上具5G概念，是本地股中抗逆力較強的股份。

在過去一年，本港經濟經歷多項負面因素，包括社會運動及新冠肺炎疫情，政局不穩加上經濟轉弱，令本地股持續受壓。本地電訊股由於避開了零售市道重災區，加上留家防疫、限聚等措施亦不會直接影響電訊業務，反而本地電訊股受惠用戶留家時網上娛樂及遊戲令數據用量增長。

香港電訊股價已走出疫情陰霾

本地電訊中，香港電訊的股價相對硬淨，該股已完全收復3月時受累疫情的失地，股價今年以來仍錄得增長，表現跑贏大市及同業。香港電訊現價股息率高達6厘，在收息股中仍算吸引。

另方面，今年本港正式步入移動電訊5G時代，5G概念亦令香港電訊業績惹憧憬。香港電訊旗下品牌CSL及1010，早於4月份已推出5G服務及月費計劃。

近年派息維持每年增長

5G服務主打高速傳輸，為用戶提供網上高清影視娛樂。用戶要享受5G服務，便須更換5G手機，並升級至5G月費計劃。換機潮將帶動電訊商的手機銷售收入，5G月費價格較高，亦會增加電訊商的每月每戶收入（ARPU）數字。

在派息方面，由2014年至2019年間，香港電訊派息維持每年增長，令未來派息增長惹憧憬。現時本地政局不穩，向來是散戶收息之選的本地收租股及房託股（REITs），業務前景趨不明朗，本地電訊股香港電訊可算是現時穩建之選。

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責任編輯：錢家鋒

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