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【港版國安法】李嘉誠：大家不必過份解讀

金融經濟 11:28 2020/05/27

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「港版國安法」明日（28日）表決，長和系創辦人李嘉誠表示，任何國家對自身國家安全問題有權責，大家不必過份解讀。李嘉誠指出，通過《港區維護國家安全法》，希望可以紓緩中央對香港的擔憂，發揮長遠穩定發展的正面作用；同時，特區政府責無旁貸，要鞏固香港人對「一國兩制」的信心，和強化國際社會的信任。

另外，李嘉誠同時對何鴻燊離世表示哀悼，指何是多年朋友，希望他家人能節哀順變。

李澤鉅、郭炳聯昨表態支持

長和系主席李澤鉅及新地 （00016） 主席郭炳聯昨日亦有表態支持「港版國安法」。李澤鉅通過集團代表發送電郵表示，香港目前處於政治動盪和營商環境充滿不確定性的氛圍，希望相關草案能夠穩定香港，助社會和經濟恢復正常。

另外，郭炳聯則指，國家安全是「一國兩制」行穩致遠的重要基石，訂立「港版國安法」可有效締造香港安定有序的投資、營商和社會環境，保障市民大眾的利益，鞏固香港國際金融中心地位。

中央上周宣布將在香港基本法附件三中列入國家安全相關法律後，隨即惹來國際關注及質疑，而相關草案將於明日表決。

相關文章：【港版國安法】李澤鉅望「港版國安法」助香港回復正常

相關文章：【港版國安法】郭炳聯：港版國安法可締造安定有予的投資及營商環境

 

一國兩制 李嘉誠 國安法

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