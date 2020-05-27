【港版國安法】特朗普嬲了中國 顧問：貿易協議不太重要

▲ 中美兩國就港版國安法及新冠疫情角力，白宮顧問稱特朗普對中國感到憤怒，中美貿易戰協議對特朗普已不如從前重要。

中美兩國就港版國安法及新冠疫情角力，外界憂慮隨著中美緊張關係升級，中美貿易戰首階段協議也因而再添波折。美國白宮經濟顧問庫德洛更表示，美國總統特朗普為疫情等事對中國感到憤怒，更指中美貿易戰協議對特朗普已不如從前重要，華府目前正觀望中國會否履行貿協的承諾。

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路透社報道，白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）接受霍士電視台訪問時指，中國政府在香港的舉動令人不安（disturbing）。

庫德洛指特朗普（Donald Trump）為疫情及其他事情對中國感到憤怒（miffed with China），表示中美今年1月達成的首階段貿易協議目前仍算完好，但特朗普政府正觀察北京是否履行承諾。

庫德洛甚至批評中國處理香港問題的手法：

坦白講，我認爲中國正在犯下大錯。

（I think China is making a big mistake, frankly.）

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庫德洛又指，特朗普政府歡迎任何在香港或中國內地的美國公司，把供應鏈和生產遷回美國，更指政府會盡力支付所有費用及搬遷成本。

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責任編輯：何穎兒