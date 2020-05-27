  • 30°C
香港時間 : 2020527日 (三) 11:46
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【港版國安法】美國「願出錢助美企撤出香港」白宮顧問發炮

環球社會熱點 10:56 2020/05/27

分享：

【港版國安法】白宮顧問：華府願出錢助在港美企撤走

全國人大決定訂立港版國安法，美國政府高度關注。白宮首席經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）指，特朗普政府願意出錢，為在香港或中國內地的美企搬回美國。庫德洛又形容，中國計劃在香港制定國家安全法是個「錯誤」（mistake）。

【港版國安法】特朗普：本周推出非常強大制裁

【中澳貿易戰】澳洲斥8700萬開電視台 被指抗衡中國外宣

庫德洛接受霍士財經頻道（FOX Business）訪問時表示，認為中國在香港制定國家安全法是個錯誤，又指中國原應在香港實行一國兩制，但現在卻看到中國政府企圖變成一國一制。

庫德洛又指：

「我們歡迎任何在香港或中國內地的美國公司，倘把供應鏈和生產遷回美國，我們會盡力支付所有費用及搬遷成本。」

（We welcome any Americans companies in Hong Kong or China mainland, we will do what we can for full expensing and pay the cost of moving if they return their supply chains and their production to the United States.）

【港版國安法】南韓或被迫表態 中韓美關係受考

【港版國安法】香港比作西柏林 奧巴馬顧問：像1948

對於中國對香港的行動會否破壞中美首階段貿易協議，庫德洛表示「不想作推測」（didn't want to speculate）。不過，庫德洛指，特朗普因新冠肺炎疫情及其他事情對中國有點不滿，令特朗普感到中美貿易協議不及以往那麼重要。

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

外圍分析無間斷｜立即訂閱送高達$480訂閱禮品

責任編輯：楊心悅

相關文章

【港版國安法】特朗普：本周推出非常強大制裁
今日
【港版國安法】特朗普：本周推出非常強大制裁
【中澳貿易戰】澳洲斥8700萬開電視台 被指抗衡中國外宣
2020/05/26
【中澳貿易戰】澳洲斥8700萬開電視台 被指抗衡中國外宣
【港版國安法】南韓或被迫表態 中韓美關係受考
2020/05/26
【港版國安法】南韓或被迫表態 中韓美關係受考
【港版國安法】香港比作西柏林 奧巴馬顧問：像1948
2020/05/26
【港版國安法】香港比作西柏林 奧巴馬顧問：像1948
【中美角力】《修昔底德陷阱》作者：中美相爭大家都輸
2020/05/26
【中美角力】《修昔底德陷阱》作者：中美相爭大家都輸
一國兩制 地緣政治 外交 國安法 香港 中國 美國 庫德洛 中美貿易協議 白宮

上一篇文章

【港版國安法】美國制裁會否使出王牌 打掉金融中心

下一篇文章

【港版國安法】特朗普：本周推出非常強大制裁
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【BNO】英國新法律建議指 可給予持有人居英權
【BNO】英國新法律建議指 可給予持有人居英權
【美股收市】疫苗報喜道指漲529點 一度重越25000關
【美股收市】疫苗報喜道指漲529點 一度重越25000關
【BNO】英國小報：約翰遜打算接收香港「難民」
【BNO】英國小報：約翰遜打算接收香港「難民」
【美國疫情分佈圖】164萬確診 大量民眾仍趁假期出去玩
【美國疫情分佈圖】164萬確診 大量民眾仍趁假期出去玩
新型冠狀肺炎全球疫情（05月27日 時間11:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（05月27日 時間11:00）
中美「偷疫苗」爆口水戰 華春瑩：美國歷史只有這麼短
中美「偷疫苗」爆口水戰 華春瑩：美國歷史只有這麼短