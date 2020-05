【港版國安法】美國「願出錢助美企撤出香港」白宮顧問發炮

▲ 【港版國安法】白宮顧問:華府願出錢助在港美企撤走

全國人大決定訂立港版國安法,美國政府高度關注。白宮首席經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)指,特朗普政府願意出錢,為在香港或中國內地的美企搬回美國。庫德洛又形容,中國計劃在香港制定國家安全法是個「錯誤」(mistake)。

【港版國安法】特朗普:本周推出非常強大制裁

【中澳貿易戰】澳洲斥8700萬開電視台 被指抗衡中國外宣

庫德洛接受霍士財經頻道(FOX Business)訪問時表示,認為中國在香港制定國家安全法是個錯誤,又指中國原應在香港實行一國兩制,但現在卻看到中國政府企圖變成一國一制。

庫德洛又指:

「我們歡迎任何在香港或中國內地的美國公司,倘把供應鏈和生產遷回美國,我們會盡力支付所有費用及搬遷成本。」

(We welcome any Americans companies in Hong Kong or China mainland, we will do what we can for full expensing and pay the cost of moving if they return their supply chains and their production to the United States.)

【港版國安法】南韓或被迫表態 中韓美關係受考

【港版國安法】香港比作西柏林 奧巴馬顧問:像1948

對於中國對香港的行動會否破壞中美首階段貿易協議,庫德洛表示「不想作推測」(didn't want to speculate)。不過,庫德洛指,特朗普因新冠肺炎疫情及其他事情對中國有點不滿,令特朗普感到中美貿易協議不及以往那麼重要。

免費下載 hket App,關注「全球疫情實時動態」

外圍分析無間斷|立即訂閱送高達$480訂閱禮品

責任編輯:楊心悅