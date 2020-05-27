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國歌法恢復二讀　張建宗籲市民理性、客觀看待

環球政經 11:16 2020/05/27

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政務司司長張建宗今日（27日）會見傳媒，講述有關《國歌條例草案》事議。 2018年政府已開始推動國歌法，並作立法工作，經長時間諮詢，在去年年初進行一讀及二讀，並經歷17次會議，50多個小時的深入探討，今日則恢復二讀。

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張建宗稱，「國歌法」是香港特別行政區，憲制上的一知責任，國歌法代表國家象徵以及標誌，有一定重要性。他指，只要市民不要公開、惡意、故意的損害國家，大家不用擔心會觸犯法例，張建宗稱就表示，落實國歌法與自由、人權稱不上是有關連。

「國歌只係個46秒種嘅一首歌，全世界唱國歌嘅場合都係保持莊重，點解我哋國家不能夠做呢？」張建宗希望大家可以保持理性討論、客觀去看這件事。

另一方面，張建宗又指，政府會盡力為市民解釋國安法立目的，讓市民有正確認識，實行一國兩制、湄人治港。

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