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特朗普稱郵寄選票易舞弊　Twitter首標示發文或誤導失實

金融經濟 10:48 2020/05/27

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Twitter首次在特朗普貼文附加「事實查核」的連結，標籤貼文有誤導性成分及沒有根據 。

美國總統特朗普周二在Twitter發文指，在新冠肺炎疫情下，選舉要透過郵遞選票進行，會導致舞弊事件。Twitter首次在有關貼文附加「事實查核」的連結，標籤貼文有誤導性成分及沒有根據 。特朗普隨即反擊，指Twitter扼殺言論自由，他身為美國總統不會容許此事發生。特朗普在Twitter不滿加州任何人都獲郵寄選票，並相信郵寄投票會出現選舉舞弊及詐騙，說：「郵箱會被盜、選票會被偽造，甚至被非法打印及偽造簽名。」

Twitter其後在貼文下附近「了解郵寄投票事實」的連結，點擊後顯示一段聲明，內容顯示一系列有關該主題的推文和新聞文章，指特朗普兩則貼文沒有事實根據，並引述專家指，郵寄投票很少可能會與選舉舞弊有關。

Twitter發言人表示，此舉符合公司於本月初出台的一項新政策，旨在限製與新冠病毒大流行有關的「潛在有害和誤導性內容的傳播」。

特朗普一向喜歡以Twitter發布消息及意見。Twitter甚至被視為他在2016年贏得美國總統選舉的重要工具，未知Twitter新政策會否對年底大選選情有何影響。

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