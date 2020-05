【港版國安法】特朗普：本周推出非常強大制裁

▲ 【港版國安法中美角力】特朗普:美國本周向中國推出「非常強大」制裁

港版國安法中美角力升溫,美國總統特朗普表示,本周會就港區國安法,向中方推出「非常強大」制裁。白宮發言人稱,特朗普相信香港會因為港區國安法而失去金融中心地位。消息指,特朗普政府計劃針對實施港區國安法的中方個人和機構,實施凍結資產等制裁。

【港版國安法】中美膽小鬼博奕 特朗普或被迫奉陪

特朗普周二(26日)回應傳媒提問,會否對中國實施制裁,他形容這是個「非常重要」的問題,「你會發現很有趣」(you'll find very interesting)。他稱制裁可能在本周或下周推出,但未有交代細節:

「你會在下周,本周完結前聽到消息。非常強大的。我覺得。」

(It's something you're going to be hearing about over the next, before the end of the week. Very powerfully, I think.)

【港版國安法】香港比作西柏林 奧巴馬顧問:像1948

【港版國安法】美國反制有1張王牌 3大弱點

特朗普發言前,白宮發言人麥克納尼(Kayleigh McEnany)在記者會上指,特朗普對港區國安法「不悅」(displeased)。她稱:

「我直接找過特朗普尋找答案,他告訴我他對中國不悅,難以想像香港如何維持金融中心地位。」

(I went directly to the president to get an answer on this, and he said to me that he's displeased with China's efforts and that it's hard to see how Hong Kong can remain a financial hub.)

彭博社引述消息人士報道,美國財政部正考慮向中國官員及企業推出凍結資產、限制簽證等制裁,而美國政府多個部門正在討論制裁,至今未有決定。

【港版國安法】「新加坡這樣仍有很多投資」德媒訪問鍾國斌

【國安法影響】中美重上撞車軌道 香港恐難全身而退

免費下載 hket App,關注「全球疫情實時動態」:http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析:http://bit.ly/2ZN5x1l

責任編輯:方圓之