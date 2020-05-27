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保就業計劃收逾十三萬份申請　申請時間一覽

環球政經 10:30 2020/05/27

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「保就業」計劃於25日開始接愛申謂，截至昨日（26日）下午6時，計劃共收到約72,000名僱主及約61, 000名自僱人士的申請, 合共逾13萬份申請。

相關文章：【保就業計劃】今接受申請　半日接3.5萬宗申請　僱主僱員有乜要留意？

相關文章：【保就業計劃】下周一始申請　僱主有罰則　申請需要填啲咩？
　　 
合資格的僱主和自僱人士，須於6月14日（星期日）晚上11時59分前，透過專用網站提交第一期工資補貼的申請。

申請時間

參與強積金計劃及設立獲強積金豁免的職業退休計劃的僱主

第一期補貼將於5月25日至6月14日期間接受網上申請，並預計大部分僱主可在提出申請後3至4星期獲發放工資補貼，以補助僱主支付2020年6月至8月的僱員工資。

涉及職業退休計劃的申請可能需要較長時間處理。第二筆補貼將於2020年9月發放，我們會在稍後公布申請詳情。

自僱人士

自僱人士可以在2020年5月25日至6月14日透過網上申請一筆過資助，資助將於提出申請後三至四星期發放。

 


申請人如需要協助填寫網上申請，可致電上述熱線，與以下三個服務處預約查詢：

北角電氣道180號百加利中心1701室北角服務處；

觀塘創業街25號創富中心2507室觀塘服務處；

荃灣青山公路荃灣段455號華懋荃灣廣場1206室荃灣服務處。

詳情可留意「保就業］計劃網站

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