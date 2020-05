留言「共匪」、「五毛」即被刪　YouTube：系統出錯

影片平台YouTube會自動刪除有關批評中國政府的特定用詞留言,此舉引起外界猜測平台會進行字眼審查工作。公司回應指出,是系統出錯,才會導致此情況發生。

據《The Verge》於周三 (27日)報道,YouTube發言人指,經過團隊審查後,已確認是系統出現錯誤,並正努力進行修復。發言人稱,並沒有做出任何政策更改,但未有詳細說明為何會出現此類錯誤。

在去年10月時,有多個用戶就發現已有類近問題發生。不論在YouTube的影片還是直播內,只要出現相關敏感字眼如「共匪」、「五毛」等,都會在15秒內自動被刪除。然而,如果是英文或是羅馬拼音顯示這些敏感詞語則沒有「被刪除」的情況出現。

當時,亦有人在「YouTube Help」上留言,懷疑平台新增相關審查制度。「不管我怎樣留言『五毛』字眼,都會在YouTube上神奇地消失。YouTube是不是有審查敏感字眼的制度 ?」

(Whenever I post a comment with "五毛" it seems to magically disappear i.e. deleted. Is youtube censoring anti-China comments?)在留言底下亦有用戶和應,不過有用戶就指,自己可以如常評論。

報道指出,這些敏感詞語似乎是意外地加入YouTube的評論過濾器。據指,該過濾器會自動刪除垃圾郵件和令人反感的文字,是次程序或未經過人工審查。 YouTube表示,由於新冠肺炎大流行影響下,近幾個月來亦越來越依賴其自動過濾器。

