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留言「共匪」、「五毛」即被刪　YouTube：系統出錯

環球政經 18:34 2020/05/27

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影片平台YouTube會自動刪除有關批評中國政府的特定用詞留言，此舉引起外界猜測平台會進行字眼審查工作。公司回應指出，是系統出錯，才會導致此情況發生。

據《The Verge》於周三 （27日）報道，YouTube發言人指，經過團隊審查後，已確認是系統出現錯誤，並正努力進行修復。發言人稱，並沒有做出任何政策更改，但未有詳細說明為何會出現此類錯誤。

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在去年10月時，有多個用戶就發現已有類近問題發生。不論在YouTube的影片還是直播內，只要出現相關敏感字眼如「共匪」、「五毛」等，都會在15秒內自動被刪除。然而，如果是英文或是羅馬拼音顯示這些敏感詞語則沒有「被刪除」的情況出現。

當時，亦有人在「YouTube Help」上留言，懷疑平台新增相關審查制度。「不管我怎樣留言『五毛』字眼，都會在YouTube上神奇地消失。YouTube是不是有審查敏感字眼的制度 ?」

（Whenever I post a comment with "五毛" it seems to magically disappear i.e. deleted. Is youtube censoring anti-China comments?）在留言底下亦有用戶和應，不過有用戶就指，自己可以如常評論。

報道指出，這些敏感詞語似乎是意外地加入YouTube的評論過濾器。據指，該過濾器會自動刪除垃圾郵件和令人反感的文字，是次程序或未經過人工審查。 YouTube表示，由於新冠肺炎大流行影響下，近幾個月來亦越來越依賴其自動過濾器。

 

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