Google於7月逐步開放辦公室　將向員工補貼逾7000元

Google行政總裁皮查（Sundar Pichai）於昨日（周二）向員工宣布，公司將向員工補償1000美元（約7,750元），幫助他們用作購買在家工作的設備。

據CNBC報道，皮查在官網說明公司會於7月6日遂步重開辦公室，不過使用率只會維持10%，在9月時則會把比例提高至30%。

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他提到，這是讓Google員工有需要或是希望返回公司工作的一個機會，但就會有所限制，即安排員工有限度輪流上班。事實上，如需要回辦公室上班同事，將於6月10日前收到通知，而個別員工希望到辦公室「開工」就可與部門上司聯絡。

他亦提到，辦公室的運作模式將會與以往有所不同。公司將採取嚴格的健康和安全措施，以確保遵守社交隔離和衛生準則。此外，為幫助員工繼續在家上班，公司將向每位員工提供1,000 美元補貼，用於購買辦公用品。

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