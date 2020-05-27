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【賭王何鴻燊病逝】信德集團曾回吐8%　濠賭股個別走金沙逆市升2.5%

金融經濟 12:08 2020/05/27

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【賭王何鴻燊病逝】信德集團回吐逾1%　濠賭股個別走澳博續升1.5%

賭王何鴻燊昨日病逝終年98歲，信德集團 （00242）  昨日午後異動抽升22%，信德集團股價今早見回吐，股價開報3.07元跌1.6%，早段跌幅擴大至8%低見2.87元，中午收報3元，跌3.9%，成交1億元。。至於昨日午後向上的濠賭股，表現個別發展。

澳博 （00880） 昨升7.2%，今早續升0.3%。另外，三房陳婉珍為主要股東之一的澳門勵駿 （01680） 升4.8%開報1.1元，其後轉跌2.9%。

由何超瓊任聯席董事長的美高梅中國 （02282） 平開後跌1.3%；何猷龍控制的新濠國際 （00200） 昨升5%，今早回吐2.5%。

其他賭股方面，金沙 （01928） 半日逆市升2.5%，為表現最好藍籌；銀娛 （00027）  高開0.9%後倒跌0.4%；永利澳門 （01128）  跌近1.5%。

【賭王何鴻燊病逝】何家二房主導三大濠賭牌主股權　澳博美高梅新濠齊大升

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責任編輯︰梁浩碩

香港股票 新濠國際（00200） 澳門勵駿（01680） 美高梅中國（02282） 金沙中國有限公司（01928） 銀河娛樂（00027） 澳博控股（00880） 永利澳門（01128） 何猷龍 何超瓊

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