【賭王何鴻燊病逝】信德集團曾回吐8%　濠賭股個別走金沙逆市升逾2%

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賭王何鴻燊昨日病逝終年98歲，信德集團 （00242） 昨日午後異動抽升22%，信德集團股價見回吐，早段跌幅擴大至8%低見2.87元，惟U盤時於3.09元共770萬股成交，跌幅大幅收窄，最終收報3.09元，跌近1%，成交1.6億元。至於昨日午後向上的濠賭股，表現個別發展。
澳博 （00880） 昨升7.2%，今續升0.5%。另外，三房陳婉珍為主要股東之一的澳門勵駿 （01680） 升4.8%開報1.1元，其後轉跌2.9%。
由何超瓊任聯席董事長的美高梅中國 （02282） 平開後跌0.6%；何猷龍控制的新濠國際 （00200） 昨升5%，今回吐3.7%。
其他賭股方面，金沙 （01928） 逆市升2.2%；銀娛 （00027） 高開0.9%後倒跌0.6%；永利澳門 （01128） 跌近1.5%。
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責任編輯︰梁浩碩