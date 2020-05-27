  • 29°C
香港時間 : 2020527日 (三) 10:14
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【賭王何鴻燊病逝】信德集團回吐6%　濠賭股隨市回僅金沙向上

金融經濟 09:54 2020/05/27

分享：

【賭王何鴻燊病逝】信德集團回吐逾1%　濠賭股個別走澳博續升1.5%

賭王何鴻燊昨日病逝終年98歲，信德集團 （00242）  昨日午後異動抽升22%，信德集團股價今早見回吐，開報3.07元跌1.6%，早段跌幅擴大至6%，低見2.91元。至於昨日午後向上的濠賭股，普遍隨市回落。

澳博 （00880） 昨升7.2%，今早再升1.5%，開報8.97元，惟早段倒跌1.6%。另外，三房陳婉珍為主要股東之一的澳門勵駿 （01680） 升4.8%開報1.1元，其後轉跌近2%。

由何超瓊任聯席董事長的美高梅中國 （02282） 平開後跌1.8%；何猷龍控制的新濠國際 （00200） 昨升5%，今早回吐2%。

其他賭股表現亦造好，銀娛 （00027）  高開0.9%後倒跌1.3%；金沙 （01928） 高開3.5%後升幅收窄至0.8%；永利澳門 （01128）  跌近1.5%。

【賭王何鴻燊病逝】何家二房主導三大濠賭牌主股權　澳博美高梅新濠齊大升

【賭王何鴻燊病逝】何鴻燊金句：一生人從來不聽「不」 一定要做到為止

【賭王何鴻燊病逝】澳博集最多何家成員　一圖看懂賭王家族掌控澳博架構

【賭王何鴻燊病逝】賭王擁四房逾10名子女　三、四房近年接力開枝散葉

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品

責任編輯︰梁浩碩

香港股票 新濠國際（00200） 澳門勵駿（01680） 美高梅中國（02282） 金沙中國有限公司（01928） 銀河娛樂（00027） 澳博控股（00880） 永利澳門（01128） 何猷龍 何超瓊

上一篇文章

【港版國安法】明日表決前夕人民幣走強　人幣中間價升201點子脫12年低位

下一篇文章

金山軟件股價回吐2%　首季實現虧轉盈賺626萬人幣　
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【口罩供應】港產口罩Simply Mask今日（25日）開放彩色口罩預售　50片99元（附連結）
【口罩供應】港產口罩Simply Mask今日（25日）開放彩色口罩預售　50片99元（附連結）
【賭王何鴻燊病逝】澳博集最多何家成員　一圖看懂賭王家族掌控澳博架構
【賭王何鴻燊病逝】澳博集最多何家成員　一圖看懂賭王家族掌控澳博架構
【強積金】MPF專家提醒 申請「保就業」計劃6大貼士
【強積金】MPF專家提醒 申請「保就業」計劃6大貼士
【定期存款】滙豐1個月港元定存 享3厘息冠全城
【定期存款】滙豐1個月港元定存 享3厘息冠全城
【賭王何鴻燊病逝】各家身家大拆解 二房最可觀
【賭王何鴻燊病逝】各家身家大拆解 二房最可觀
賭王何鴻燊逝世終年98歲　信德急升兩成澳博升逾7%
賭王何鴻燊逝世終年98歲　信德急升兩成澳博升逾7%