恒生指數倒跌100點　騰訊累市股價跌2%（不斷更新）

▲ 恒指黑期跌約180點 道指期貨跌77點（不斷更新）

美股造好，新冠肺炎疫苗研發續有好消息，加上美國重啟經濟，惟仍對中美關係轉趨緊張保持戒心，道指升529點或2.2%。港股若跟足ADR走勢，恒生指數料低開225點，恒指料開報23158點。

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【10：12】神州租車 （00699） 逆市升近7%，高見1.98元。瑞幸咖啡於美股隔晚升53%，收報2.13美元。

【10：10】美團點評 （03690） 回吐4%，低見133.2元，昨升一成高見138.9元創新高。

【10：08】避險資金流出金市，金價觸近2星期低，招金 （01818） 跌2%；中國黃金 （02099） 跌0.3%；SPDR金ETF （02840） 跌1.2%。

【10：06】長江基建 （1038） 跌3.1%，低見40.05元，為表現最差藍籌股。

【10：00】內銀股逆市力撐，建行 （00939） 升0.3%；工行 （01398） 升1%；中行 （03988） 升0.4%；農行 （01288） 升0.7%。

【09：57】騰訊 （00700） 累市，股價跌近2%低見416.8元。港股轉跌約100點，跌穿23300點水平。

【09：56】創科 （00669） 股價逆市升2%，破頂高見70.75元。

【09：55】港股跌幅擴大至約70點，下試23300點水平。滙豐 （00005） 升幅收窄至0.1%，於37元水平爭持。

【09：51】大市轉跌，恒指最新報23380點，跌3點。騰訊 （00700） 跌1.5%，低見419元。

【09：46】網上醫療股逆市向下，其中阿里健康 （00241） 跌4.1%，低見18.2元；平安好醫生 （01833） 跌0.7%。

【09：44】金山軟件 （03888） 股價逆市跌3.2%，低見25.8元。金山軟件首季錄得盈利625.7萬人民幣，按年及按季均實現由虧轉盈。季內收入11.7億元人民幣，按年升32%，按季跌31%。

金山軟件股價回吐2% 首季實現虧轉盈賺626萬人幣

【09：41】靄華押業 （01319） 績後破頂見0.33元倒跌3%，低見0.31元。靄華押業全年純利升約6.5%。管理層增加末期派息近兩成之餘，又指為「報答」股東一直以來對公司的支持，決定派發0.28仙特別股息。

靄華押業擬派特別股息 全年股息率6.9厘

【09：41】康希諾生物 （06185） 反彈3.2%，高見179元。

【09：39】滙豐 （00005） 股價承接昨日強勢，今早再升1.5%，高見37.5元。渣打 （02888） 升1.3%；恒生 （00011） 升0.6%；東亞 （00023） 跌0.4%；中銀香港 （02388） 跌0.2%。

【09：36】ATM 3股逆市向下，阿里巴巴 （09988） 再穿200元關口，跌1.5%，低見197.3元；騰訊 （00700） 跌1.4%，跌穿420元水平；昨飈一成的美團點評 （03690） ，股價回吐逾2%，低見134.9元。

【09：34】騰訊 （00700） 跌幅擴大至逾1%，低見420.2元，下試420元重要關口支持。

【09：33】港股高開130點後，大市早段升幅收窄，恒指最新僅升約15點，於23400點水平爭持。

【09：30】信德集團 （00242） 昨日午後異動抽升22%，信德集團股價今早見回吐，開報3.07元，跌1.6%。至於昨日午後向上的濠賭股，今早個別發展。澳博 （00880） 昨升7.2%，今早再升1.5%，開報8.97元。

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【09：20】恒生指數開報23515點，升130點。滙豐 （00005） 升1.1%，開報37.3元；港交所 （00388） 升1.2%，開報275.6元；友邦 （01299） 升1%，開報65.4元；騰訊 （00700） 逆市跌0.5%，開報423.2元。

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【09：18】道指期貨轉升，道指期貨報25036點，升34點。

【09：17】人行今日將進行1200億元人民幣7天期逆回購操作。

【09：16】人民幣中間價報7.1092，上調201點子。

【09：14】即月期指開報23387點，升32點或0.1%。

【08：37】亞股未能承接美股升勢，早段向下，日經225指數跌91點或0.4%，報21179點；南韓KOSPI指數跌0.1%，報2026點。

【08：27】恒指黑期跌約180點，報23217點；道指期貨報24925點，跌77點。

【08：10】消息指特朗普政府正考慮一系列針對中國官員、企業及金融機構的制裁措施，以回應「港版國安法」。美國總統特朗普表示，本周末前將採取「非常有趣」的行動。

【07：45】港交所 （00388） 公布，期交所已與MSCI Limited簽訂協議。根據協議，MSCI同意授權期交所使用MSCI亞洲及新興市場股票指數，有關指數在期交所初步推出37隻期貨及期權合約。

港交所︰期交所獲授權推MSCI亞洲及新興市場期貨及期權合約

【07：00】道指最多曾升711點，收報24995點，升529點或2.2%；標指收報2991點，升36點或1.2%，最高見3021點；納指收報9340點，升15點。

港股ADR收報23158點，跌225點或1%。恒指夜期先升後回，收報23354點，跌1點，低水31點，成交22,860張。

道指升529點港股ADR跌225點 紐約期油升3.3%

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責任編輯︰梁浩碩