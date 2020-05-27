▲ 恒指黑期跌約180點 道指期貨跌77點（不斷更新）

美股造好，新冠肺炎疫苗研發續有好消息，加上美國重啟經濟，惟仍對中美關係轉趨緊張保持戒心，道指升529點或2.2%。港股若跟足ADR走勢，恒生指數料低開225點，恒指料開報23158點。

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【08：37】亞股未能承接美股升勢，早段向下，日經225指數跌91點或0.4%，報21179點；南韓KOSPI指數跌0.1%，報2026點。

【08：27】恒指黑期跌約180點，報23217點；道指期貨報24925點，跌77點。

【08：10】消息指特朗普政府正考慮一系列針對中國官員、企業及金融機構的制裁措施，以回應「港版國安法」。美國總統特朗普表示，本周末前將採取「非常有趣」的行動。

【07：45】港交所 （00388） 公布，期交所已與MSCI Limited簽訂協議。根據協議，MSCI同意授權期交所使用MSCI亞洲及新興市場股票指數，有關指數在期交所初步推出37隻期貨及期權合約。

港交所︰期交所獲授權推MSCI亞洲及新興市場期貨及期權合約

【07：00】道指最多曾升711點，收報24995點，升529點或2.2%；標指收報2991點，升36點或1.2%，最高見3021點；納指收報9340點，升15點。

港股ADR收報23158點，跌225點或1%。恒指夜期先升後回，收報23354點，跌1點，低水31點，成交22,860張。

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責任編輯︰梁浩碩