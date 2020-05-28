【恒指夜期】美不保證港續獲特殊待遇　夜期失守23000點關低水400點（不斷更新）

▲ 恒指黑期跌約180點 道指期貨跌77點（不斷更新）

外圍股市持續炒作經濟活動「解封」，歐洲三大股票指數升逾1%，道指期貨亦再彈逾300點，資金情緒好轉之下，港股日間交易時段回吐後，期貨市場亦隨外圍走高而展現反彈。恒指夜期升幅超過100點，但反彈趨勢若要持續，後市至少需收復上月橫行市區間底部的約23500點水平。另外，人民幣繼續疲弱，為後市增添隱憂，值得投資者注意。

【01：30】恒指夜期跌勢加深，失守23000點大關，報22901點，挫304點，低水400點。

【00：00】美國國務卿蓬佩奧發表聲明，指國務院已經根據《美港關係法案》（通稱《香港政策法》），向國會提交報告，確認香港在中國政府管治之下，已經不再維持自治，美不再保證港獲美特殊待遇。

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夜期跌131點，低水227點。

【23：17】恒指夜期報23115點，跌90點，低水186點。

【22：45】美股升幅大收窄，道指僅升約90點、標指和納指更走低，連帶恒指夜期亦倒跌，報23057點，挫148點，低水244點。

【21：30】道指開市升350點，續於25000點關之上；恒指夜期報23254點，升49點，低水47點。

【20：54】恒指夜期未見大變化，報23271點，升66點，低水30點。

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【美股期貨】歐盟擬推6.4萬億援助計劃 道指期貨愈升愈有瑞幸咖啡盤前再升近33%

【20：07】歐盟擬推7500億歐元規模的援助計劃（即約6.4萬億港元）以支撐經濟，恒指夜期升幅卻未見擴大，報23267點，升62點，低水37點。

【19：00】恒指夜期報23354點，升149點，高水53點。

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【17：18】摩根士丹利今年第四度調低恒指目標價，由原本的23500點，降9.4%至21300點，以反映指數成分股涉及本土業務的盈利影響，但重申A股「增持」評級。

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【17：15】恒指夜期開報23230點，早段向上，恒指夜期最新報23286點，升86點或0.3%，低水15點。

【17：03】恒指黑期於港股收市後向好，恒指黑期升約60點，報23265點。

美股造好，新冠肺炎疫苗研發續有好消息，加上美國重啟經濟，惟仍對中美關係轉趨緊張保持戒心，道指升529點或2.2%。港股高開倒跌。恒生指數開報23515點，升130點，其後走勢向下，大市一度倒跌逾200點，其後在滙豐 （00005） 及港交所 （00388） 撐市下跌幅收窄，恒生指數最終跌83點，收報23301點，成交1108億元。

【16：43】即月期指收報23205點，跌150點或0.6%，低水96點。

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【16：10】騰訊 （00700） 跌1.3%，收報420元，成交87.2億元；中移動 （00941） 跌0.9%；友邦 （01299） 跌0.4%。

【16：10】恒生指數收報23301點，跌83點。國指收報9567點，跌27點。主板成交1109億元。滙豐 （00005） 逆市造好，惟獨力難支。滙豐股價逆市升1.2%，收報37.35元，成交15.9億元。港交所 （00388） 升0.2%，收報272.8元。

【16：00】恒生指數U盤前跌124點，報23260點。

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【15：49】滙豐 （00005） 升1%，報37.3元。

【15：45】恒指尾市跌約150點，報23232點。

【15：17】港股下午3時後跌幅略為收窄至約165點，企23200點水平。

【15：00】滙豐 （00005） 逆市強勢，股價再轉升0.3%，試企37元。

【15：00】內地股市午後走勢續向下，上證跌0.3%；深證跌1.2%；創業板指跌近2%。

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【14：57】石藥 （01093） 午後升幅擴大至7.3%，為藍籌股中表現最好；恒安 （01044） 跌近4%，藍籌股中最差。

【14：56】原油價格於亞洲時段跌近2%，中石油 （00857） 跌1.1%；中海油 （00883） 跌0.9%；中石化 （00386） 升0.3%。

【14：50】大市維持約200點跌幅，於23170點水平。

【14：19】騰訊 （00700） 跌2%，友邦 （01299） 跌1.2%。

【14：14】開拓藥業 （09939） 午後跌至17%，破底低見16.68元；康希諾生物 （06185） 跌1%。

【14：01】港交所 （00388） 跌幅擴大至0.8%，試270元水平支持；滙豐 （00005） 跌0.4%，再次未能企穩37元關口。

【13：57】三大中資電訊股個別發展，聯通 （00762） 升1.1%；中電信 （00728） 更升3.3%；中移動 （00941） 跌1%。聯通產品中心總經理張云勇表示，「5G消息」，即是RCS消息，是運營商短信業務的創新體驗升級，目前正處於測試階段，預計今年第3季能夠實現正式商用。

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【13：56】大市跌幅擴至逾230點，跌穿今早低位23157點。

【13：47】港股午後跌幅擴至180點，滙豐 （00005） 、港交所 （00388） 午後亦轉跌。

【13：13】部分本港地產股逆市上揚，恒地 （00012） 升0.5%；新地 （00013） 升0.4%；信置 （00083） 升1%。另一方面，新世界 （00017） 跌1.5%；長實 （01113） 跌0.8%。

【13：04】石藥 （01093） 午後抽升4%，高見16.88元。石藥中午時宣布，董事會批准可能進行人民幣股份或中國存托憑證發行並在上交所科創板上市的初步建議。

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【13：01】港股午後初段跌約115點，報23268點。

【12：53】恒指黑期跌約115點，報23283點；道指期貨升177點，報25179點。

【12：09】阿里巴巴 （09988） 半日跌1.7%；美團點評 （03690） 回吐2.4%；小米 （01810） 跌2.3%。

【12：03】騰訊 （00700） 跌1.8%；友邦 （01299） 跌0.2%；中移動 （00941） 跌0.3%。

【12：00】恒生指數半日倒跌90點，中午收報23294點。國指中午收報9566點，跌29點。主板成交617億元。滙豐 （00005） 、港交所 （00388） 逆市升0.4%及0.3%。

【11：55】美股期貨造好，道指期貨升174點，報25176點。

【11：43】港股中午收市前跌約70點，暫企23300點水平。

【11：37】天能動力 （00819） 跌7.3%後中途停牌，停牌前報8.2元，成交1.6億元。沽空機構CloundyThunder Research發表報告指出，天能動力存在嚴重財務造假行為，其股票價值幾乎為零。

【11：30】長和系創辦人李嘉誠表示，通過《港區維護國家安全法》，希望可以紓緩中央對香港的擔憂，發揮長遠穩定發展的正面作用；同時，特區政府責無旁貸，要鞏固香港人對「一國兩制」的信心，和強化國際社會的信任。

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【11：30】上證半日跌0.05%；深證跌0.5%；創業板指跌近1%。

【11：27】港股跌幅進一步收窄至約50點，重上23300點水平。

【11：20】維他奶 （00345） 股價今早再跌4.1%，低見32.7元。

【11：14】宏利 （00945） 股價逆市升逾3%，高見97.85元。宏利及恒康宣布，將本年6月19日星期五訂為「感謝日」，讓員工在當天放假一日，以答謝旗下逾3.5萬位員工為客戶辛勤服務。此外，公司將於明年為每位員工提供額外的5天個人有薪假期。

宏利今明兩年「加假」6日

【10：59】騰訊 （00700） 跌幅收窄至1.7%，港股跌幅收窄至約100點。

【10：49】大市跌勢略為回順，恒指跌約140點報23244點。

【10：43】希瑪眼科 （03309） 逆市升9.4%，破頂高見6.33元。

【10：40】ATMX股下挫，其中阿里巴巴 （09988） 跌幅擴至2.3%，低見196.4元；騰訊 （00700） 跌2.2%，低見414.2元；美團 （03690） 跌3.9%，低見132.6元；小米 （01810） 跌3.4%，低見11.96元。

【10：38】金沙 （01928） 逆市升2%，為表現最好藍籌股；長江基建 （01038） 跌幅擴至3.6%，藍籌最傷。

【10：22】滙豐 （00005） 股價倒跌0.4%，低見36.3元。重磅藍籌當中，僅港交所 （00388） 微升不足0.1%，報272.6元。

【10：20】港股跌幅擴大至200點，跌穿23200點水平。

【10：18】康希諾生物 （06185） 轉跌逾7%，低見152元。股價5日由高位285.8元累跌逾4成。

【10：12】神州租車 （00699） 逆市升近7%，高見1.98元。瑞幸咖啡於美股隔晚升53%，收報2.13美元。

【10：10】美團點評 （03690） 回吐4%，低見133.2元，昨升一成高見138.9元創新高。

【10：08】避險資金流出金市，金價觸近2星期低，招金 （01818） 跌2%；中國黃金 （02099） 跌0.3%；SPDR金ETF （02840） 跌1.2%。

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【10：06】長江基建 （1038） 跌3.1%，低見40.05元，為表現最差藍籌股。

【10：00】內銀股逆市力撐，建行 （00939） 升0.3%；工行 （01398） 升1%；中行 （03988） 升0.4%；農行 （01288） 升0.7%。

【09：57】騰訊 （00700） 累市，股價跌近2%低見416.8元。港股轉跌約100點，跌穿23300點水平。

【09：56】創科 （00669） 股價逆市升2%，破頂高見70.75元。

【09：55】港股跌幅擴大至約70點，下試23300點水平。滙豐 （00005） 升幅收窄至0.1%，於37元水平爭持。

【09：51】大市轉跌，恒指最新報23380點，跌3點。騰訊 （00700） 跌1.5%，低見419元。

【09：46】網上醫療股逆市向下，其中阿里健康 （00241） 跌4.1%，低見18.2元；平安好醫生 （01833） 跌0.7%。

【09：44】金山軟件 （03888） 股價逆市跌3.2%，低見25.8元。金山軟件首季錄得盈利625.7萬人民幣，按年及按季均實現由虧轉盈。季內收入11.7億元人民幣，按年升32%，按季跌31%。

金山軟件股價回吐2% 首季實現虧轉盈賺626萬人幣

【09：41】靄華押業 （01319） 績後破頂見0.33元倒跌3%，低見0.31元。靄華押業全年純利升約6.5%。管理層增加末期派息近兩成之餘，又指為「報答」股東一直以來對公司的支持，決定派發0.28仙特別股息。

靄華押業擬派特別股息 全年股息率6.9厘

【09：41】康希諾生物 （06185） 反彈3.2%，高見179元。

【09：39】滙豐 （00005） 股價承接昨日強勢，今早再升1.5%，高見37.5元。渣打 （02888） 升1.3%；恒生 （00011） 升0.6%；東亞 （00023） 跌0.4%；中銀香港 （02388） 跌0.2%。

【09：36】ATM 3股逆市向下，阿里巴巴 （09988） 再穿200元關口，跌1.5%，低見197.3元；騰訊 （00700） 跌1.4%，跌穿420元水平；昨飈一成的美團點評 （03690） ，股價回吐逾2%，低見134.9元。

【09：34】騰訊 （00700） 跌幅擴大至逾1%，低見420.2元，下試420元重要關口支持。

【09：33】港股高開130點後，大市早段升幅收窄，恒指最新僅升約15點，於23400點水平爭持。

【09：30】信德集團 （00242） 昨日午後異動抽升22%，信德集團股價今早見回吐，開報3.07元，跌1.6%。至於昨日午後向上的濠賭股，今早個別發展。澳博 （00880） 昨升7.2%，今早再升1.5%，開報8.97元。

【賭王何鴻燊病逝】信德集團回吐逾1% 濠賭股個別走澳博續升1.5%

【09：20】恒生指數開報23515點，升130點。滙豐 （00005） 升1.1%，開報37.3元；港交所 （00388） 升1.2%，開報275.6元；友邦 （01299） 升1%，開報65.4元；騰訊 （00700） 逆市跌0.5%，開報423.2元。

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【09：18】道指期貨轉升，道指期貨報25036點，升34點。

【09：17】人行今日將進行1200億元人民幣7天期逆回購操作。

【09：16】人民幣中間價報7.1092，上調201點子。

【09：14】即月期指開報23387點，升32點或0.1%。

【08：37】亞股未能承接美股升勢，早段向下，日經225指數跌91點或0.4%，報21179點；南韓KOSPI指數跌0.1%，報2026點。

【08：27】恒指黑期跌約180點，報23217點；道指期貨報24925點，跌77點。

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【港版國安法】銀行公會：立法加強投資者信心 經濟重拾增長動力

【08：10】消息指特朗普政府正考慮一系列針對中國官員、企業及金融機構的制裁措施，以回應「港版國安法」。美國總統特朗普表示，本周末前將採取「非常有趣」的行動。

【07：45】港交所 （00388） 公布，期交所已與MSCI Limited簽訂協議。根據協議，MSCI同意授權期交所使用MSCI亞洲及新興市場股票指數，有關指數在期交所初步推出37隻期貨及期權合約。

港交所︰期交所獲授權推MSCI亞洲及新興市場期貨及期權合約

【07：00】道指最多曾升711點，收報24995點，升529點或2.2%；標指收報2991點，升36點或1.2%，最高見3021點；納指收報9340點，升15點。

港股ADR收報23158點，跌225點或1%。恒指夜期先升後回，收報23354點，跌1點，低水31點，成交22,860張。

道指升529點港股ADR跌225點 紐約期油升3.3%

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責任編輯︰梁浩碩