【港版國安法】庫德洛斥北京鑄成大錯　盡力助美企撤華

美國白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）接受霍士新聞商業頻道（FOX Business）表示，特政府歡迎在香港或中國大陸的任何美國公司，把供應鏈和生產撤回美國，並將盡力支付全部費用和搬遷成本。

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特朗普政府此前已多次要求改變在生產和供應鏈方面過度依賴中國的現狀，庫德洛亦曾指特朗普非常渴望美國企業能把更多業務帶回國，過分強調海外供應鏈是不安全、不可靠的商業做法。

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全國人大擬制定「港版國安法」，庫德洛在訪問中又指，貿易協議仍在繼續執行，不想推測中國對香港的侵犯會否扼殺第一階段貿易協議，指將觀察中國是否會遵守包括知識產權、強制技術轉讓以及購買大宗商品等承諾。

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庫德洛直指北京對企圖強推「港版國安法」的舉措令人不安，中國正在鑄成大錯，「香港本應實行一國兩制，但現在北京試圖將其變成一國一制，這將剝奪香港很多自由，造成非常糟糕的金融影響。」

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