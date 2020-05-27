▲ 【港版國安法】 美國據悉考慮制裁中國官員及公司 特朗普︰周末前採取「非常有趣」行動

中國擬在香港實施「港版國安法」，消息指特朗普政府正考慮一系列針對中國官員、企業及金融機構的制裁措施，以回應「港版國安法」。報道指，美國財政部可能對交易設限，並凍結執行新國安法的中國官員及企業的資產。

美國總統特朗普表示，本周末前人們將獲悉對中國所將採取「非常有趣」的行動。他還說，將在今天看看S.3744法案，該法案將要求美國政府制裁負責鎮壓維吾爾族的中國政府官員。

白宮：推「港版國安法」香港難保金融中心地位

白宮新聞發言人Kayleigh McEnany表示，特朗普不滿中國的做法，指很難看出香港若被中國控制，將如何保持金融中心地位。對於中國若實施新國安法，美國可能考慮作何反應，她則表示沒有進一步聲明。

特朗普日前表示，「港版國安法」倘若成事，白宮會作出強烈反應。

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責任編輯︰梁浩碩