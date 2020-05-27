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MSCI棄星取港 港交所︰獲授權推MSCI亞洲及新興市場期貨及期權合約（第二版）

金融經濟 11:38 2020/05/27

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港交所︰期交所獲授權推MSCI亞洲及新興市場期貨及期權合約

港交所 （00388） 公布，港交所旗下香港期貨交易所有限公司（期交所）已與MSCI Limited簽訂協議。根據協議，MSCI同意授權期交所使用MSCI亞洲及新興市場股票指數，有關指數在期交所初步推出37隻期貨及期權合約。

這批亞洲及新興市場指數包括（但不限於）MSCI新興市場亞洲指數、MSCI中國自由指數、MSCI日本指數、MSCI台灣指數、MSCI新加坡指數及MSCI印度指數。

期交所待獲得監管機構批准後，會因應市況推出MSCI亞洲及新興市場期貨及期權合約。待期交所確定有關合約的推出日期後，港交所將會通知市場，並同時提供產品的合約細則。

另一邊廂，新加坡交易所開市前宣布，由明年2月起與MSCI減少合作，雙方將僅在MSCI新加坡期貨及期權方面保留合作。新交所行政總裁Loh Boon Chye表示，雖然情況會對股票衍生品及未平倉合約造成短期影響，但強調新交所的跨資產投資組合已達到群聚效應（Critical mass）。資料顯示，衍生品是新交所最大業務分部，貢獻去年52%收入。

（第二版：更新新交所回應）

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責任編輯︰梁浩碩

香港股票 香港交易所（00388） 期權 期貨 指數 產品

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