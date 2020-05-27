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道指升529點港股ADR跌225點　紐約期油升3.3%

金融經濟 07:32 2020/05/27

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道指升529點港股ADR跌225點　紐約期油升3.3%

道指升529點
美股造好，新冠肺炎疫苗研發續有好消息，加上美國重啟經濟，惟仍對中美關係轉趨緊張保持戒心，道指最多曾升711點，收報24995點，升529點或2.2%；標指收報2991點，升36點或1.2%，最高見3021點；納指收報9340點，升15點。

港股ADR跌225點
港股ADR收報23158點，跌225點或1%。恒指夜期先升後回，收報23354點，跌1點，低水31點，成交22,860張。

紐約期油升3.3%
環球陸續解封有助帶動原油需求回升、產油國實行減產，加上有傳俄羅斯能源部長將與油企討論延長減產，原油價格上升，紐約期油收報34.35美元，升1.1美元或3.3%。布蘭特期油收報36.17美元，升0.64美元或1.8%。

美滙指數跌近0.9%
市場避險需求情緒降溫，美滙指數觸逾3星期低，美滙指數報99.01，跌近0.9%。歐元兌美元報1.0987；美元兌日圓報107.49。

美國10年期債息報0.695厘。

紐約期金跌1.7%
避險資金流出金市，紐約期金收報1705.6美元，跌29.9美元或1.7%。現貨金於1704美元水平。

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責任編輯︰梁浩碩

欄名 : 金股滙行情

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