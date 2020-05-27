【美股收市】疫苗報喜道指漲529點 一度重越25000關

針對新型冠狀病毒的疫苗研發續有好消息，加上美國重啟經濟，歐洲多國公布下月起重啟旅遊業，助美股周二持續上漲，道標指齊闖關。

道指尾段升幅一度擴至超過700點；惟投資者仍對中美關係轉趨緊張保持戒心，道指收市前升幅收窄，25000關得而復失。標指也曾重上3000點關，納指微升收場。

道指最多曾升711點，收報24995點，升529點或2.2%；標指收報2991點，升36點或1.2%，最高見3021點，為自3月5日以來首次重上三千大關；納指收報9340點，升15點。

投資者憧憬疫苗較快推出，利好投資氣氛，默克藥廠（Merck，美：MRK）股價彈1.1%。公司宣布，將會全資收購私人疫苗公司Themis，後者研發的新冠肺炎疫苗已展開人體測試。

總部設於馬里蘭州的Novavax（美：NVAX）則宣布，其實驗疫苗在澳洲展開人體測試，預期最快7月有初步結果，並把測試擴至美國。消息刺激股價彈4.5%。

不過，美國白宮多名官員繼續批評中國，市場關注會否進一步拖累中美關係。白宮發言人麥肯內妮（Kayleigh McEnany）表示，總統特朗普（Donald Trump）認為，如果「港版國安法」獲得通過，很難看到香港在北京「全面控制」（takes over）後，將如何保持金融中心地位 ; 特朗普對於中國欲在香港實施國安法感不悅。

白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）表示，強推「港版國安法」加劇了美中的緊張局勢，又指美國政府會為美企撤出中港承擔費用。

另外，特朗普在社交媒體上發文，讚自己抗疫及重開經濟有成績令股市大漲 ; 並促各國應盡快開放，稱明年將是有史以來最好的一年。

美國共和黨籍國會參議院多數黨領袖麥康奈爾表示，國會可能通過另一份抗疫紓困法案，相信情況於未來數周將更明確化。

民主黨控制的眾議院已經於本月較早時通過一份抗疫紓困法案，涉3萬億美元。不過，共和黨與華府對有關法案反應冷淡。

美歐重啟經濟，據報產油國擬討論將現有減產水平延長至6月之後，均利好油價，紐約7月期油收報每桶34.35美元，升1.1美元或3.31%；布蘭特7月期油收報每桶36.17美元，升0.64美元或1.8%。