【港版國安法】白宮：特朗普感不悅 港恐難保金融中心地位

白宮發言人麥肯內妮（Kayleigh McEnany）表示，總統特朗普（Donald Trump）認為，如果「港版國安法」獲得通過，很難看到香港在北京「全面控制」（takes over）後，將如何保持金融中心地位 ； 特朗普對於中國欲在香港實施國安法感不悅。

白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）表示，強推「港版國安法」加劇了美中的緊張局勢，又指美國政府會為美企撤出中港承擔費用。

特朗普在5月21日已揚言，「港版國安法」一旦出台，美國將作出強烈回應。CNN分析員指出，特朗普的團隊最大的挑戰，將會是說服特朗普，因他一直優先考慮與中國的貿易，人權並非他的首要議題。雖然特朗普在很多情況下都不願與中國抗衡，但在大選期間依附中國的政治後果，或促使他在香港問題上採取更堅定的立場。

國家安全顧問奧布萊恩（Robert O'Brien）已表明法案可能導致美國制裁，並威脅香港的金融中心地位，而國會兩黨參議員亦宣布聯手提交法案，計劃制裁中國官員等，而將來亦可能重新審視《香港關係法》及取消對香港的特殊經濟待遇。