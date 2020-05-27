【美股午市】疫苗報喜道指飆666點 特朗普籲各國盡快開放

美國重啟經濟，歐洲國家籌備暑假迎接海外旅客，加上默克藥廠和生物科企Novavax都宣布為新冠肺炎開發疫苗，美股周二午市升幅擴大，道指飆666點重上25000關，標指漲2%升穿3000關。

美國總統特朗普在其社交媒體帳號上表示，股市正大幅上漲，道指突破25000點，標指超過3000點 ; 各國應盡快開放，途中會有起起跌跌，但明年將是有史以來最好的一年！

美國紐約州長科莫(Andrew Cuomo)表示，將於周三前往華盛頓會晤特朗普，討論大型基建項目投資，以重振經濟。

截至本港時間1時50分，道指報25131點，飆666點或2.7%；標普500指數報3013點，升58點；納指報9424點，升100點或1.2%。

投資者憧憬疫苗較快推出，利好投資氣氛，默克藥廠（Merck，美：MRK）股價彈1.9%。公司宣布，將會全資收購私人疫苗公司Themis，後者研發的新冠肺炎疫苗已展開人體測試。

總部設於馬里蘭州的Novavax（美：NVAX）則宣布，其實驗疫苗在澳洲展開人體測試，預期最快7月有初步結果，並把測試擴至美國。消息刺激股價彈8%。

蘋果公司公布，計劃重開美國100間門店，但大部分只限於取貨，少部分店舖有職員支援服務。蘋果股價升逾0.4%。

歐洲多國準備重新開放接待海外旅客，有助相關股份造好。聯合航空（United Airlines，美：UAL）升16.7%，機票酒店預訂平台Expedia（美：EXPE）升7%。

英國擬下月批准商店和商場重開，英鎊急彈1.2%，報1.2343美元；歐元也受惠再度迎接旅客的憧憬，漲0.6%，高見1.0968美元；美元受壓，美匯指數報99.03，跌0.8%。