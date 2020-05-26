【紅杉資本睇中】比亞迪半導體完成A輪融資　估值迫近百億元人幣

▲ 參與本輪融資的投資者合計取得比亞迪半導體擴大股本後約20.2126%股權，餘下78.4548%則仍為比亞迪所擁有

比亞迪 （01211） 在聯交所發公告，指旗下子公司比亞迪半導體完成A輪融資，正式引入紅杉資本等戰略投資者，令估值將迫近百億元。而此前A輪融資後，比亞迪仍持有比亞迪半導體近八成股權，意味比亞迪半導體的表現併表時仍會反映在比亞迪的營運收入上。

根據公告，比亞迪半導體引入紅杉瀚辰、紅杉智辰、中金浦成、中電中金、Himalaya Capital等14位戰略投資者，「合計增資」約19億元（人民幣，下同），其中約7605萬元計入「新增註冊資本」、另外逾18.2億元則計入比亞迪半導體「資本公積」。

參與本輪融資的投資者合計取得比亞迪半導體擴大股本後約20.2126%股權，餘下78.4548%則仍為比亞迪所擁有。按比亞迪半導體A輪融資前估值75億元計算，此次融資後，其估值隨時迫近百億元。

比亞迪今日收報44.8港元，升5.7%。

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