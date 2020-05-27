【5G應用】5G建構及應用複雜　如何保安全？

5G流動通訊技術帶來了無限的可能性，亦促進了高科技產業的發展，然而創新技術難免會衍生新的網絡安全風險，為消費者帶來一定程度的隱憂。

5G服務涉及「多供應商環境」，當中有各類的5G服務供應商，包括5G設備供應商、流動網絡營運商、雲端服務供應商及第三方應用程式開發商，再加上5G網絡本身由多類型網絡建構而成，應用了各種連接技術，個人資料及私隱因而有外洩的風險。那麼，5G安全嗎？



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5G有齊評級夠安全？

5G網絡不只是服務個人消費者，更重要的是將服務擴展到垂直市場，包括醫療健康、智能家居和智能交通等，針對某一種行業的客戶提供產品或服務，帶來更豐富的業務發展。

另外5G亦帶來全球化的流動物聯網，連接世界各地的業務。基於不同業務會有不同的安全需求，以滿足不同的目的，例如要支援低能耗需求，或是高效的流動性安全機制。因此，5G服務供應商會提供靈活高效，端到端的安全保護，能夠因應業務和場景的變化，快速更新安全保護機制，杜絕任何一個潛在的威脅。

5G終端設備在信息安全這方面擔當著重要的角色，市場上的 5G 手機需要通過不同國際信息安全技術及網絡私隱的評級，符合全球最嚴謹的安全標準，當中包括Common Criteria (CC) 安全評估共通準則的EAL 5+評級，提供高強度的安全私隱保障。另外，亦符合國際私隱原則General Accepted Privacy Principles (GAPP) 及歐盟一般資料保護規範 General Data Protection Regulation (GDPR) ，根據用戶所在區域確定數據的儲存位置，亦為敏感資料進行加密處理及儲存。

AI防惡意篡改應用程式

在日常使用方面，少不免會使用不同來源的應用程式，除了應用程式上架前的安全檢測，亦需要有不同的機制去保護開發者及用戶個人私隱。在應用程式開發階段，通過應用完整性驗證、簽名驗證、威脅檢測及AI安全防護等措施，防止開發者的應用程式被惡意篡改；在安裝階段，亦會有應用沙盒、內存保護、定期檢測等機制，防止應用程式內的數據被惡意讀取，避免用戶數據洩露而導致難以挽回的損失。

5G技術的出現雖然改變了網絡世界，帶來嶄新和超越想像的應用，當中所帶來的安全問題不容忽視。5G網絡的安全性永遠是消費者使用5G的首要考慮，亦是帶動5G不斷發展的重要因素。5G服務供應商應通力合作，持續通過技術創新去加強安全解決方案，制定安全標準去管理及控制風險，共同建構安全可信的5G網絡，為消費者打下一枝強心針。



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